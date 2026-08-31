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Bez izmjena pravilnika UIO: Krnjić glasao protiv, radna mjesta na 10 graničnih prelaza i dalje nisu popunjena

Bez izmjena pravilnika UIO: Krnjić glasao protiv, radna mjesta na 10 graničnih prelaza i dalje nisu popunjena

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Upravni odbor UIO BiH nije usvojio izmjene pravilnika zbog protivljenja Zijada Krnjića, pa ostaje neriješeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza.

Ni danas nema izmjena pravilnika UIO BiH: Krnjić glasao protiv Izvor: Milorad Malešević/Srna

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO BiH nije usvojen ni danas na elektronskoj sjednici Upravnog odbora, jer je protiv glasao Zijad Krnjić, član kojeg imenuje Vlada FBiH, čime nije riješeno popunjavanje radnih mjesta na deset graničnih prelaza.

Za izmjene ovog pravilnika glasali su entitetski ministri finansija Zora Vidović i Toni Kraljević, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, kao i Jelena Popović, član Upravnog odbora iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Republike Srpske, saopšteno je iz Kabineta ministra finansija i trezora u Savjetu ministara.

Prema obrazloženju Krnjića, koji je jedini bio protiv, nije bilo razloga za hitnost za donošenje izmjena i dopuna Pravilnika, a tražio je i da se dnevni red sjednice dopuni odlukama o poravnanjima raspodjele sredstava od poreza na dodatu vrijednost među entitetima.

Upravni odbor je ranije dobio zahtjev iz UIO da se, na osnovu međunarodnog ugovora između BiH i Hrvatske, koji je u primjeni od juna, izmijeni sistematizacija radnih mjesta kako bi se efikasnije organizovao rad na graničnim prelazima.

Napominje se da se, prema Poslovniku o radu Upravnog odbora UIO, ovakve odluke donose konsenzusom, kojeg nije bilo ni na današnjoj elektronskoj sjednici.

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Tagovi

UIO BiH zijad krnjić granični prelazi

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