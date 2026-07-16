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Roba vrijedna skoro 1,4 miliona KM: U akciji "Paket" zaplijenjeno više od 15.000 pari patika i papuča poznatih marki

Roba vrijedna skoro 1,4 miliona KM: U akciji "Paket" zaplijenjeno više od 15.000 pari patika i papuča poznatih marki

Autor Dušan Volaš
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Službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, u operativnoj akciji kodnog naziva "Paket", na području Regionalnog centra Tuzla privremeno su oduzeli robu stranog porijekla u vrijednosti od oko 1,39 miliona KM.

U akciji "Paket" zaplijenjeno više od 15.000 pari patika i papuča poznatih marki Izvor: UIO BiH

Kako je saopšteno iz ove institucije, akcija je realizovana na osnovu operativno taktičkih saznanja i informacije Grupe za obavještajni rad koja je ukazivala na nepravilnosti u poslovanju više pravnih lica, odnosno, na krijumčarenje obuće iz Republike Srbije i njenu organizovanu distribuciju na području Bosne i Hercegovine.

Prilikom pretresa, zaplijenjena je velika količina robe, uključujući više od 12.900 pari patika i preko 2.500 pari papuča sa oznakama poznatih svjetskih robnih marki Nike i Adidas, kao i 1.130 komada električnih cigareta. Ukupna procijenjena tržišna vrijednost ove oduzete robe dostiže iznos od 1.390.450 KM.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje potvrdili su da su u toku dalje aktivnosti na procesuiranju ovog slučaja. Protiv odgovornih lica biće preduzete sve zakonom propisane mjere i radnje zbog utvrđenih nezakonitosti u prometu roba.

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