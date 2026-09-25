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Preminuo muškarac ranjen u atentatu na Donalda Trampa: Dvije godine živio sa metkom u tijelu

Preminuo muškarac ranjen u atentatu na Donalda Trampa: Dvije godine živio sa metkom u tijelu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Džim Koupenhejver (76), ranjen tokom pokušaja atentata na Donalda Trampa 2024. godine, preminuo je u bolnici u Pitsburgu.

Preminuo muškarac ranjen u atentatu na Donalda Trampa Izvor: ABC News/CBS Pittsburgh/Youtube printscreen

Džim Koupenhejver (76), jedan od posjetilaca ranjenih tokom pokušaja atentata na Donalda Trampa na predizbornom skupu u Batleru, u Pensilvaniji, preminuo je u sredu u bolnici u Pitsburgu. Državni tužilac Pensilvanije Dejv Sandej naveo je da je umro od komplikacija povezanih sa ranjavanjem, preneo je BBC.

Koupenhejver je pogođen u ruku i stomak kada je napadač otvorio vatru sa krova obližnje zgrade. U pucnjavi je ubijen Kori Komperatore, dok je još jedan posetilac, Dejvid Dač, ranjen. Metak je Trampa okrznuo po uhu. Napadača Tomasa Kruksa (20) ubili su pripadnici Tajne službe.

Pokušaj atentata na Trampa
Izvor: Youtube/The Daily Signal

Godinu dana posle napada, Koupenhejver je za "CBS" govorio o infekcijama i operacijama kroz koje je prošao. Rekao je da mu se metak i dalje nalazi u tijelu, blizu kičme, zbog čega hoda uz pomoć štapa.

Koupenhejver i Dač tužili su u junu američku vladu, tvrdeći da Tajna služba nije obezbijedila njihovu sigurnost na skupu i da je odgovorna za njihove povrede.

Tramp se od Koupenhejvera oprostio objavom na svojoj društvenoj mreži "Truth Social", nazvavši ga "istinskim američkim patriotom".

"Prije više od dve godine u Batleru, u Pensilvaniji, pomahnitali napadač pokušao je da zaustavi naš pokret 'Amerika na prvom mjestu'. Umjesto toga, Džim i mnogi drugi divni patrioti koji vole našu zemlju ostali su ujedinjeni u odbrani naših zajedničkih vrijednosti - slobode i pravde", napisao je Tramp.

"Naše misli i molitve su uz porodicu Koupenhejver, posebno uz njegovu izuzetnu suprugu Merijen", dodao je.

Advokat porodice rekao je da je Koupenhejverova posvećenost Sjedinjenim Državama bila "važan dio njegovog života".

"Kao veteran, ponosno je služio svojoj zemlji u oružanim snagama, a njegova ljubav prema domovini nikada nije oslabila", naveo je advokat u izjavi za "CBS".

Od Koupenhejvera su se oprostili i republikanci u Predstavničkom domu američkog Kongresa.

"Džim je podnosio nezamislive teškoće sa snagom i istrajnošću", naveli su u objavi na društvenim mrežama.

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Tagovi

atentat Donald Tramp

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