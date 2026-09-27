Vučić u velikom intervjuu za CNN: Govorio o Ratku Mladiću, Srebrenici i svojoj političkoj budućnosti

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je za CNN o sahrani Ratka Mladića, Srebrenici, odnosu međunarodne zajednice prema Srbiji, ali i svojoj političkoj budućnosti.

Izvor: CNN printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je kod Farida Zakarije u emisiji "Fareed Zakaria GPS" na televiziji CNN, gdje je govorio o smrti i sahrani Ratka Mladića, Srebrenici, odnosu međunarodne zajednice prema Srbiji, ali i svojoj političkoj budućnosti.

Na početku razgovora Vučić je govorio o sahrani Ratka Mladića i objasnio ulogu države u njenoj organizaciji.

"Nije lako objasniti sve to za minut ili dva, ali potrudiću se. Prije svega, ne vidim nijedan razlog da se bilo kome pravdamo, jer nismo uradili ništa pogrešno", rekao je Vučić.

On je naveo da je bilo potrebno obezbijediti logistiku za sahranu, ali je naglasio da nije riječ o državnoj sahrani i da nije bilo državnih počasti.

"Ovo nije bila državna sahrana. Uopšte nije bila državna sahrana i nije bilo nikakvih državnih počasti", rekao je Vučić.

Govoreći o prisustvu svog sina na sahrani, Vučić je istakao da je on tamo otišao kao privatno lice.

"Nisu oni mogli da pronađu mog sina. On je otišao tamo zato što je želio da ode, kao privatno lice. On nije zvaničnik zemlje. Mnogo ga volim, ali to je bio njegov izbor", rekao je.

Vučić je naglasio da on, predsjednik parlamenta i premijer nisu prisustvovali sahrani, ali je ukazao na veliki broj građana koji su se pojavili.

"To je bila najveća sahrana u posljednjih 40 ili 50 godina, i to organizovana u ponedjeljak, tokom radnog vremena. I onda imam pitanje za vas, ali i za sebe, za sve nas. Zašto se tamo pojavilo toliko ljudi?", upitao je Vučić.

"Niste čuli za Rasima Delića"

Predsjednik Srbije potom je govorio o onome što vidi kao nejednak odnos međunarodne zajednice prema Srbima i drugim narodima tokom i nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije.

"Vjerovali smo u mnoge nepravde koje su nam se događale tokom posljednjih 20 ili 30 godina, jer vjerovatno nikada niste čuli za Rasima Delića iz Sarajeva. On je bio osuđeni ratni zločinac, a visoki zvaničnici Bosne i Hercegovine prisustvovali su njegovoj sahrani, za razliku od nas. I niko od vas nikada nije čuo za njega", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, upravo takve stvari utiču na način na koji dio javnosti u Srbiji doživljava odnos međunarodne zajednice prema zemlji.

"To nije bila tema ovdje na CNN-u, nije bila tema nigdje drugde. I upravo to ljudi u Srbiji osjećaju", rekao je.

Vučić govorio o Srebrenici

Vučić se osvrnuo i na svoj odlazak u Srebrenicu 2015. godine, na obilježavanje 20. godišnjice zločina.

"Otišao sam u Srebrenicu na 20. godišnjicu. Pognuo sam glavu i tamo sam gotovo bio linčovan, gotovo ubijen. Za to niko nije odgovarao. Niko nije snosio odgovornost", rekao je Vučić.

Dodao je da je dva mjeseca kasnije u Beogradu primio rukovodstvo Bosne i Hercegovine.

"Žalim zbog činjenice da je toliko Bošnjaka ubijeno u Srebrenici. Uvijek ću moći da pognem glavu pred spomenikom i kažem koliko nam je žao zbog svega što se dogodilo", rekao je.

Vučić je potom ponovio da, prema njegovom mišljenju, srpski narod smatra da mu je međunarodna zajednica tokom prethodnih decenija nanijela brojne nepravde.

Istakao je da će Srbija, uprkos tome, nastaviti da čuva mir i stabilnost u regionu.

"Nama je potreban mir"

Vučić je rekao da Srbija zna koliko mir vrijedi zbog iskustava iz ratova tokom 20. vijeka.

"Mi smo bili, na neki način, svjetski šampioni po broju ratova u kojima smo učestvovali tokom 20. vijeka, od Balkanskih ratova pa do Prvog svjetskog rata. U Prvom svjetskom ratu izgubili smo gotovo trećinu ukupnog stanovništva", rekao je.

Predsjednik Srbije istakao je da je očuvanje mira važno i zbog ekonomskog razvoja zemlje.

"Mi smo najbrže rastuća ekonomija u regionu. Što se tiče privlačenja stranih direktnih investicija u region, Srbija učestvuje sa 55 do 56 odsto ukupnog izvoza Zapadnog Balkana. Nama je potreban mir", rekao je Vučić.

Dodao je da će Srbija biti spremna da "pruži ruku i otvori put ka miru" sa svim susjedima i državama regiona.

Zakaria pitao Vučića o prelasku na mjesto premijera

Jedna od tema razgovora bila je i Vučićeva politička budućnost.

Na konstataciju Farida Zakarije da Vučić prelazi sa funkcije predsjednika na mjesto premijera, uz poređenje sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Vučić je odgovorio navodeći druge evropske primjere.

"Zaista? To je prije tri mjeseca uradio predsjednik Evropske unije Rumen Radev, ali to niste pomenuli. Ali postoji i drugi primjer, Aleksandar Stub. On je bio premijer, a potom je postao predsjednik. Svima njima je to dozvoljeno, a meni nije", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije potom je naglasio da će o njegovoj daljoj političkoj ulozi odlučivati građani na izborima.

"Ja sam demokrata i uvijek želim da čujem i vidim šta ljudi misle. Bez legitimiteta ne bih bio niko", rekao je.

Vučić je ocijenio da Srbiju očekuje "velika i veoma teška politička trka".

"Pred nama je velika i veoma teška trka, važna politička trka i izbori. Vidjećemo ko će pobijediti. Ako druga strana pobijedi, čestitaću im još iste večeri. I to je to. Tako demokratija funkcioniše", zaključio je Vučić.