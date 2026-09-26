Tramp odbio prijedlog Irana: Ništa od otvaranje Ormuskog moreuza

Donald Tramp odbio je iranski prijedlog za otvaranje Ormuskog moreuza i prekid borbi na Bliskom istoku. Teheran je ponudio plan sa rokom od sedam dana.

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Američki predsjednik Donald Tramp odbio je prijedlog Irana da se ponovo otvori Ormuski moreuz i zaustave borbe na Bliskom istoku, saopštio je u subotu, nakon što je Teheran na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predstavio plan koji bi mogao dovesti do prekida neprijateljstava u roku od sedam dana.

Iran je prijedlog, prema navodima svojih zvaničnika, prenio SAD preko katarskih posrednika. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je u petak u Njujorku da bi, ukoliko Vašington prihvati dogovor, počelo odbrojavanje od sedam dana nakon kojeg bi Ormuski moreuz bio ponovo otvoren za normalan pomorski saobraćaj, uz istovremeni prekid borbi u regionu.

Tramp je, međutim, rekao da je prijedlog odbio.

"Ne prihvatam njihov prijedlog. Odbio sam njihov dogovor", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Američki predsjednik ocijenio je da Iran želi hitno otvaranje moreuza zbog ekonomskih posljedica sukoba i blokade pomorskog saobraćaja. Vašington je uveo ekonomsku blokadu Irana kako bi izvršio pritisak na Teheran da ukine blokadu Ormuskog moreuza, kroz koji je saobraćaj posljednjih mjeseci značajno smanjen.

Iran postavio uslove za dogovor

Prema prijedlogu Teherana, prekid neprijateljstava u regionu bio bi praćen otvaranjem Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte.

Iranski ministar spoljnih poslova rekao je da bi nakon prihvatanja prijedloga bile otvorene mogućnosti za šire pregovore o pitanjima koja bi strane međusobno dogovorile, uključujući i iranski nuklearni program.

Iran, međutim, ne želi da odustane od svojih stavova o nuklearnom programu. Jedan visoki iranski zvaničnik rekao je Rojtersu da Teheran ne bi pravio ustupke u vezi sa svojim pravom na obogaćivanje uranijuma niti bi pristao da iz zemlje izveze visoko obogaćeni uranijum.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan rekao je za CBS da je Teheran spreman za razgovore o nuklearnom programu i drugim pitanjima, ali da neće prihvatiti "pritisak ili prinudu".

"Iran ne traži rat, ali će se braniti od pritiska, prijetnji i napada", rekao je Pezeškijan.

Ormuski moreuz ključan za svjetsko tržište nafte

Sedmomjesečni sukob ozbiljno je poremetio tokove nafte kroz Ormuski moreuz, strateški pomorski prolaz između Irana i Omana kroz koji prolazi značajan dio svjetske trgovine energentima.

Poremećaji u saobraćaju kroz moreuz već su uticali na globalno tržište nafte i širu ekonomiju, dok su posljednjih dana cijene nafte reagovale i na informacije o mogućem dogovoru između SAD i Irana. Rojters je ranije izvijestio da su cijene nafte pale nakon što je Iran izrazio spremnost da ponovo otvori moreuz ukoliko Vašington smanji vojni pritisak i ukine blokadu iranskih luka.

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Teheran je prijedlog za okončanje neprijateljstava SAD prenio još 16. septembra preko posrednika, a iranski zvaničnici Generalnu skupštinu UN vide kao priliku za nastavak diplomatskih kontakata.

Prema izvještaju Wall Street Journala, koji se pozvao na neimenovane američke zvaničnike, Tramp je privatno izrazio sumnju da bi Teheran ispunio njegove zahtjeve i svojim saradnicima rekao da očekuje mogućnost nastavka američke kampanje bombardovanja nakon novembarskih izbora za Kongres. Rojters navodi i da je jedan američki zvaničnik ranije razgovore sa Iranom preko posrednika opisao kao "pozitivne i konstruktivne".

Rat je počeo 28. februara američkim i izraelskim napadima na Iran, nakon čega su uslijedile iranske i napade njihovih saveznika širom regiona. Sukob je do sada prošao kroz više perioda prekida borbi i novih eskalacija, uz hiljade poginulih i značajnu štetu po iransku vojnu i ekonomsku infrastrukturu.

(MONDO/Rojters)