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Kriza u Ormuskom tjesnacu prijeti globalnoj ekonomiji: UNKTAD upozorava na slom malih preduzeća

Kriza u Ormuskom tjesnacu prijeti globalnoj ekonomiji: UNKTAD upozorava na slom malih preduzeća

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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UNCTAD upozorava na opasnosti za mala i srednja preduzeća usljed prekida saobraćaja kroz Ormuski moreuz, što može povećati nezaposlenost i socijalnu ranjivost.

Kriza u Ormuskom moreuzu ugrožava mala preduzeća i trgovinu Izvor: Below the Sky/Erman Gunes/DT phots1/Shutterstock

Problemi sa saobraćajem kroz Ormuski moreuz mogli bi ozbiljno da ugroze mala i srednja preduzeća i istisnu ih iz globalnih lanaca snabdijevanja. To bi dodatno ojačalo poziciju velikih kompanija i oslabilo otpornost međunarodne trgovine, upozorila je Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj (UNKTAD).

Američko-iranski rat je povećao troškove energije, transporta i osiguranja i otežao finansiranje. Mala i srednja preduzeća teže se nose sa takvim uslovima nego velike kompanije, koje lakše mogu proširiti svoje mreže dobavljača i pronaći nova tržišta i izvore finansiranja. Mala i srednja preduzeća čine oko 90 odsto svjetskih kompanija, zapošljavaju 70 odsto radne snage i generišu polovinu svjetskog BDP-a, podsjeća UNCTAD u izvještaju objavljenom juče.

Ormuz već povećava troškove

Prekidi tranzita kroz Ormuski moreuz već se odražavaju u višim cijenama nafte, smanjenom pomorskom saobraćaju i višim troškovima finansiranja. To dodatno otežava poslovanje malih i srednjih preduzeća, koja već imaju veće troškove za struju i uvoz od velikih kompanija. Posljedice značajno smanjenog saobraćaja kroz Ormuski moreuz mogle bi da idu daleko izvan okvira transporta, upozorio je UNCTAD.

"Najveći problem je što bi poremećaji u trgovini mogli da primoraju manje kompanije da smanje obim poslovanja ili se povuku sa određenih tržišta, čak i ako globalna trgovina uskoro počne da se oporavlja", rekao je portparol UNCTAD-a Marselo Risi.

Otpornost svjetske trgovine zahtijeva učešće malih i srednjih preduzeća u lancima vrijednosti, jer bi u suprotnom oporavak mogao samo da prikrije veću koncentraciju velikih kompanija, upozorava UNCTAD. Njihovo istiskivanje iz globalnih lanaca dovelo bi do veće nezaposlenosti, nižih prihoda domaćinstava i povećane socijalne ranjivosti, kažu oni.

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Tagovi

Ormuski moreuz ekonomija kriza Iran SAD

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