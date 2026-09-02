"Da ga nazovemo Trampov moreuz?": Američki predsjednik želi promijeniti ime Ormuskom moreuzu

Tramp predlaže da se Ormuski moreuz preimenuje u Trampov moreuz.

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Američki predsjednik Donald Tramp je danas na svojoj društvenoj mreži "Truth social" napisao da bi Ormuski moreuz mogao da se preimenuje u Trampov moreuz. On tvrdi da američka vojska u potpunosti kontroliše Ormuski moreuz kroz koji je prije izbijanja rata na Bliskom istoku prolazilo dnevno oko 25 odsto svjetske nafte i zbog toga razmatra nov naziv za ovaj važan morski prolaz.

"Sada kada je Ormuski moreuz pod kontrolom Sjedinjenih Država, da li da ga preimenujemo u Trampov moreuz? Kao i sama Amerika, novi naziv bi bio privlačniji nego ikada", napisao je Tramp.

Da podsjetimo, Iran je saopštio da je u nedjelju 30. avgusta napadnuta američka vojna baza u Jordanu. Zbog toga je Tramp najavio brutalnu osvetu, a napad je pokrenula Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Država u utorak 1. septembra kada su napadnuti iranski lučki gradovi.