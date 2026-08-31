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Stravične poplave pogodile SAD: Najmanje 15 nestalih, bujica opustošila sve pred sobom u sekundi (Video)

Stravične poplave pogodile SAD: Najmanje 15 nestalih, bujica opustošila sve pred sobom u sekundi (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Najmanje 15 osoba vodi se kao nestalo nakon što su snažne bujične poplave iznenada pogodile Veliki kanjon u SAD.

Poplava u kanjonu u Arizoni: Najmanje 15 nestalih osoba Izvor: X/Scope Report

Više od 15 osoba vodi se kao nestalo nakon što su snažne bujične poplave zahvatile dijelove Velikog kanjona u Sjedinjenim Američkim Državama. Poplava je izbila u oblasti kanjona Brajt Endžel i Fantom Renča, saopštila je Služba nacionalnih parkova (NPS).

Spasilačke ekipe su do sada helikopterima evakuisale 62 osobe sa dna kanjona, a akcija se nastavlja. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima, iako su poplave pričinile veliku materijalnu štetu i odnele pojedine mostove.

"Bilo je lijepo vrijeme, a onda su ljudi počeli da vrište"

Svjedoci opisuju da se situacija promenila u sekundi. Prema rečima posjetilaca koji su se zatekli u samom kanjonu, sunčan dan je prekinula nagla provala oblaka, nakon čega je vodeni talas potopio područje. Rendžeri su brzo reagovali i usmjeravali ljude na više stijene, gdje su satima čekali evakuaciju.

NPS je prvobitno tragao za više od 20 ljudi, ali je taj broj kasnije smanjen na oko 15. Nadležne službe su apelovale na sve koji imaju informacije o planinarima i kamperima koji su boravili duž korita potoka Brajt Endžel da se hitno jave.

Upozorenje na nove nepogode

Zbog bezbjednosti posjetilaca, sve pešačke staze u pogođenom području su zatvorene. Zvaničnici upozoravaju da se očekuju nove oluje s grmljavinom i obilne padavine, što bi moglo da izazove dodatne bujice, odrone stena i opasne uslove na rijeki i stazama.

Veliki kanjon je jedan od najposjećenijih nacionalnih parkova u SAD sa oko pet miliona posjetilaca godišnje, a staza Brajt Endžel važi za njegovu najpopularniju pješačku rutu.

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