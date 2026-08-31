Stravične poplave pogodile SAD: Najmanje 15 nestalih, bujica opustošila sve pred sobom u sekundi (Video)

Najmanje 15 osoba vodi se kao nestalo nakon što su snažne bujične poplave iznenada pogodile Veliki kanjon u SAD.

Izvor: X/Scope Report

Više od 15 osoba vodi se kao nestalo nakon što su snažne bujične poplave zahvatile dijelove Velikog kanjona u Sjedinjenim Američkim Državama. Poplava je izbila u oblasti kanjona Brajt Endžel i Fantom Renča, saopštila je Služba nacionalnih parkova (NPS).

Spasilačke ekipe su do sada helikopterima evakuisale 62 osobe sa dna kanjona, a akcija se nastavlja. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima, iako su poplave pričinile veliku materijalnu štetu i odnele pojedine mostove.

"Bilo je lijepo vrijeme, a onda su ljudi počeli da vrište"

Svjedoci opisuju da se situacija promenila u sekundi. Prema rečima posjetilaca koji su se zatekli u samom kanjonu, sunčan dan je prekinula nagla provala oblaka, nakon čega je vodeni talas potopio područje. Rendžeri su brzo reagovali i usmjeravali ljude na više stijene, gdje su satima čekali evakuaciju.

BREAKING: At least 20 people may be missing for after significant flash flooding at Grand Canyon National Park in Arizona; more than 60 people have already been evacuated, park officials say.pic.twitter.com/iXFzXsLROW — Scope Report (@ScopeReport_)August 30, 2026

NPS je prvobitno tragao za više od 20 ljudi, ali je taj broj kasnije smanjen na oko 15. Nadležne službe su apelovale na sve koji imaju informacije o planinarima i kamperima koji su boravili duž korita potoka Brajt Endžel da se hitno jave.

Upozorenje na nove nepogode

Zbog bezbjednosti posjetilaca, sve pešačke staze u pogođenom području su zatvorene. Zvaničnici upozoravaju da se očekuju nove oluje s grmljavinom i obilne padavine, što bi moglo da izazove dodatne bujice, odrone stena i opasne uslove na rijeki i stazama.

Inundación en el Gran Cañón en Arizona, Estados Unidos.pic.twitter.com/GEOaQC3u2a — Doctora Cristina Martín Jiménez (@crismartinj)August 30, 2026

Veliki kanjon je jedan od najposjećenijih nacionalnih parkova u SAD sa oko pet miliona posjetilaca godišnje, a staza Brajt Endžel važi za njegovu najpopularniju pješačku rutu.