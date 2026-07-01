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Pljusak potopio ulice Skoplja a jedan snimak je postao hit: Na gumenom dušeku zaplovio ulicama grada (Video)

Pljusak potopio ulice Skoplja a jedan snimak je postao hit: Na gumenom dušeku zaplovio ulicama grada (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Obilna kiša ponovo je potopila ulice Skoplja, ali je jedan građanin situaciju okrenuo na šalu. Njegova vožnja na gumenom dušeku kroz poplavljen podvožnjak postala je apsolutni hit na mrežama.

Makedonac čamcem kroz skoplje nakon kiše Izvor: MONDO - Petar Stojanović/RINA

Obilna kiša koja je danas zahvatila Skoplje ponovo je izazvala potop na ulicama, ali je snimak jednog građanina koji na gumenom dušeku za plažu plovi kroz poplavljen podvožnjak postao apsolutni hit u cijelom regionu.

Na video-snimku koji se masovno dijeli društvenim mrežama, vidi se stanovnik glavnog grada Sjeverne Makedonije koji je, umjesto da zaobilazi ogromnu količinu vode na putu, odlučio da novonastalu situaciju iskoristi na potpuno drugačiji način.

On je ponio gumeni dušek i bukvalno zaplovio kroz potpuno poplavljeni podvožnjak, dok su prolaznici u nevjerici snimali ovu nesvakidašnju scenu. Snimak je za kratko vrijeme prikupio veliki broj pregleda, a korisnici mreža širom Balkana nisu štedjeli duhovite komentare. Mnogi su se našalili ističući da "nekome Skoplje postane Grčka čim padne jača kiša".

Hronični problem ispod površine smijeha

Iako je ovaj viralni video izazvao lavinu smijeha na internetu, on je u javnosti ponovo otvorio pitanje ozbiljnog infrastrukturnog problema sa kojim se Skoplje godinama suočava.

Kada je riječ o posledicama današnjeg nevremena, situacija na terenu je jasna.

Pri svakom jačem pljusku, dijelovi skopskih saobraćajnica redovno završavaju pod vodom zbog loše kišne kanalizacije.

Podvožnjaci i ključne saobraćajnice i ovog puta su bili neprohodni, što je izazvalo ogromne probleme i vozačima i pješacima.

I dok nadležne službe pokušavaju da saniraju štetu i riješe problem odvodnjavanja, građanima za sada očigledno preostaje samo da situaciju okrenu na šalu – i na vrijeme pripreme rekvizite za plažu.

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Tagovi

poplava Skoplje čamac viralno

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