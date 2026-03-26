Region glasa za najružniji grad na Balkanu: Dvije prijestonice u tijesnoj borbi za 1. mjesto

Region nije štedio riječi, a među stotinama komentara o najružnijem gradu na Balkanu, dvije prijestonice postale su glavni kandidati.

Društvene mreže oduvijek su bile savršeno mjesto za razmjenu mišljenja, a kada se pokrene tema balkanskih gradova, zagarantovana je žustra i iskrena rasprava. Nedavno se na popularnom Reditu, na stranici gdje se okupljaju ljudi sa naših prostora (r/AskBalkans), pojavilo jedno prilično direktno i provokativno pitanje koje je izazvalo lavinu komentara.

Objava, koja je pokrenula diskusiju, glasila je: "Ozbiljan razgovor: Koji glavni grad na Balkanu je, po vašem mišljenju, najružniji? I zašto?".

Korisnici iz cijelog regiona nisu štedjeli riječi, a iz stotina odgovora jasno su se izdvojili glavni "favoriti" za najneprivlačniju prijestonicu, pri čemu se vodila, kako su mnogi opisali, "mrtva trka" između Podgorice i Skoplja.

Najviše negativnih glasova i neslavnu titulu definitivno je odnijela Podgorica, koju je većina korisnika izdvojila kao najmanje privlačnu. Mnogi su se složili da crnogorskoj prijestonici nedostaje šarma i da više podsjeća na usputnu stanicu nego na pravi glavni grad, a jedan od komentara sa najviše pozitivnih ocjena opisao ju je kao "neki nasumičan grad", piše Večernji.hr.

Drugi su pokušali detaljnije da objasne ovaj stav, ističući njenu istoriju. Kao nekadašnji Titograd, grad je gotovo u potpunosti uništen tokom Drugog svjetskog rata, a njegova današnja vizura, kojom dominiraju socijalistički realizam i brutalistički blokovi, mnogima je odbojna.

"Podgorica je jednostavno loša. Ljudi su divni. Volim tu zemlju, ali to je najmanje zanimljiv glavni grad. Iskreno rečeno, Podgorica je glavni grad samo u političkom smislu. Tu je sjedište parlamenta i slične stvari... U svakom drugom pogledu, to je provincijski grad", zaključio je jedan korisnik.

Glavni grad Sjeverne Makedonije takođe se našao na meti oštrih kritika, a glavni razlog za to je sporni projekat Skoplje 2014, čija je cijena sa početnih 80 miliona evra porasla na između 500 i 700 miliona evra. Projektom se gradu pokušao dati "klasični" izgled, ali su ga mnoge arhitekte osudile kao "nacionalistički kič".

"Rizort i kazino Cezarova palata (poznatiji kao Skoplje)", sarkastično je primijetio jedan komentator.

Mnogi su arhitekturu nazvali "urbanističkim masakrom", ističući da je Skoplje nekada bilo grad prijatan za život.

"Ako zanemarimo masakr koji su napravili od centra grada, onda Skoplje izgleda kao bilo koji drugi grad iz bivše Jugoslavije. Jedina svijetla tačka je stara čaršija, inače je s jedne strane distopijski, a s druge potpuno balkansko predgrađe".

Grad je opisan i kao "super kič", što ga, prema riječima jednog od komentatora, čini primjetnim, ali "na veoma loš način".

Zanimljivo je da ni veće metropole nisu bile pošteđene kritika.

Beogradu su pojedinci zamjerili obilje brutalističke arhitekture i rekli da "nije lijep u tradicionalnom smislu", iako su naglasili da je prepun dobrih kafića i da ima nevjerovatno dobru energiju za život. Jedan korisnik je spomenuo i kako Zagreb nije baš najbolji grad jer su mnogi gradovi u Hrvatskoj ljepši.

