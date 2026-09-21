"Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku": Masovni protesti u Hrvatskoj nakon ubistva majke šestoro djece

U 17 gradova širom Hrvatske za danas su najavljeni protesti zbog ubistva žene u Slatini nakon kojeg je pokrenut disciplinski postupak protiv šest policajaca, javljaju hrvatski mediji.

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Akcije pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku" organizuju Ženska mreža Hrvatske i niz drugih ženskih udruženja i inicijativa.

Neposredni povod za proteste je ubistvo 35-godišnje žene u Slatini 8. septembra za koje je osumnjičen njen 40-godišnji suprug. Ubijena je majka šestoro djece.

Žena je još 21. jula prijavila supruga policiji zbog prijetnje, porodičnog nasilja i povrede prava djeteta.

Nakon prijave, on je uhapšen i određene su mu mjere zabrane približavanja, uhođenja i uznemiravanja, te je udaljen iz zajedničkog doma. Dio mjera iz krivičnog postupka kasnije je ukinut na zahtjev žrtve, ali je zabrana približavanja iz prekršajnog postupka ostala na snazi.

Na dan ubistva, žena je u 21.10 časova ponovno zvala policiju zbog porodičnog nasilja. Policijska patrola stigla je desetak minuta kasnije, ali osumnjičenog nije zatekla na adresi. Nakon obilaska okoline policajci su se vratili u stanicu, da bi nakon dvadesetak minuta poslije primili dojavu o ubistvu žene.

Direktor policije Nikola Milina priznao je da neposredno prije ubistva nisu preduzete sve radnje koje su se trebale preduzeti, imajući u vidu poznate rizike.

Nadzorom su utvrđeni problemi u organizaciji potrage za osumnjičenim, angažovanju dodatnih policijskih snaga i komunikaciji između policijske stanice i operativno-komunikacijskog centra. Protiv petoro policijskih službenika i rukovodioca pokrenut je postupak zbog teže povrede radne discipline.

Nekoliko dana kasnije i Državno tužilaštvo Hrvatske /DORH/ je utvrdilo nepravilnosti, zaključivši da je postojala osnova da se za muškarca predloži istražni zatvor, što nije učinjeno, već su mu određene mjere opreza.

Organizacije koje stoje iza najavljenih protesta traže, između ostalog, donošenje posebnog zakona protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja i prebacivanje nasilja nad ženama iz prekršajne isključivo u krivičnu sferu.

Zahtijevaju i uvođenje jedinstvene i obvezne procjene rizika od ponavljanja nasilja i femicida, kao i specijalizovanu edukaciju osoba koje odlučuju o zaštiti žrtava.

Među zahtjevima su brže i koordiniranije postupanje institucija, te utvrđivanje odgovornosti za propuste.

Učesnici protesta traži i usvajanje nacionalne strategije protiv nasilja nad ženama, dugoročno finansiranje organizacija koje pomažu žrtvama, te utvrđivanje odgovornosti u slučaju femicida u Slatini.

U Zagrebu će akcija početi u 10.00 časova ispred Ministarstva rada, penzijskog sistema, porodice i socijalne politike na Trgu Nevenke Topalušić.

U Osijeku je okupljanje zakazano za 16.30 na Trgu slobode. U Splitu u 9.00 časova kod spomenika Grguru Ninskom, a u Rijeci u 15.30 kod Gradske ure na Korzu.

Akcije su najavljene i u Belom Manastiru, Pakracu, Vukovaru, Virovitici, Bjelovaru, Karlovcu, Korenici, Koprivnici, Šibeniku, Trogiru, Korčuli, Zadru i Novskoj.

Protesti se održavaju dan uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava 22. septembra.

*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.

(Srna/Mondo)