Žena prijavila napad ispred lokala u Banjaluci: Uhapšena jedna osoba sa 1,25 promila alkohola

Policija u Banjaluci uhapsila je jednu osobu zbog sumnje da je fizički napao ženu ispred ugostiteljskog objekta. Kod uhapšene osobe izmjereno 1,25 g/kg alkohola.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija u Banjaluci uhapsila je osobu A.D. iz ovog grada zbog sumnje da je počinila krivično djelo tjelesna povreda, nakon što je prijavljeno da je ova osoba napala ženu.

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je žena juče oko 2.40 časova prijavila da je, nakon verbalnih nesuglasica, fizički napadnuta ispred ugostiteljskog objekta u Banjaluci.

Tom prilikom zadobila je tjelesne povrede.

Policija je uhapsila A.D., a alkotestiranjem je utvrđeno prisustvo 1,25 g/kg alkohola u organizmu.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Na području Policijske uprave Banjaluka juče su evidentirana dva krivična djela, četiri narušavanja javnog reda i mira, 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo tjelesne povrede i tri požara.