Teško povrijeđen motociklista u sudaru na obilaznici u Bijeljini

Motociklista je teško povrijeđen u sudaru sa automobilom na obilaznici u Bijeljini. Saobraćaj je potpuno obustavljen do završetka uviđaja.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Motociklista je teško povrijeđen u sudaru sa automobilom na bijeljinskoj obilaznici, potvrđeno je u Policijskoj upravi Bijeljina.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 20 časova na obilaznici kod Tržnog centra “Robot”, u smjeru prema Patkovači.

Povrijeđeni motociklista prevezen je na ljekarsko zbrinjavanje, a stepen povreda potvrđen je kao težak.

Saobraćaj na ovoj dionici potpuno je obustavljen do završetka policijskog uviđaja.

Više informacija o okolnostima nezgode biće poznato nakon uviđaja.