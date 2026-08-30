Teško povrijeđen motociklista u sudaru na obilaznici u Bijeljini

Motociklista je teško povrijeđen u sudaru sa automobilom na obilaznici u Bijeljini. Saobraćaj je potpuno obustavljen do završetka uviđaja.
Motociklista je teško povrijeđen u sudaru sa automobilom na bijeljinskoj obilaznici, potvrđeno je u Policijskoj upravi Bijeljina.
Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 20 časova na obilaznici kod Tržnog centra “Robot”, u smjeru prema Patkovači.
Povrijeđeni motociklista prevezen je na ljekarsko zbrinjavanje, a stepen povreda potvrđen je kao težak.
Saobraćaj na ovoj dionici potpuno je obustavljen do završetka policijskog uviđaja.
Više informacija o okolnostima nezgode biće poznato nakon uviđaja.