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"Šmrkao" kokain u autu, pa napao policajca: Uhapšen M.V. iz Bijeljine

"Šmrkao" kokain u autu, pa napao policajca: Uhapšen M.V. iz Bijeljine

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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U Bijeljini je uhapšen M.V. iz ovog grada nakon što je prilikom policijske kontrole konzumirao kokain, a potom povrijedio policajca.

Državljanin BiH uhapšen u Hrvatskoj zbog kokaina Izvor: Carinska uprava RH

Iz Policijske uprave Bijeljina saopšteno je da je M.V. uhapšen juče, a nalazio se na mjestu suvozača u automobilu BMW kojim je upravljao N.Č.

Tokom kontrole M.V. je, kako se navodi, konzumirao "bijelu praškastu materiju koja izgledom asocira na opojnu drogu kokain", a prilikom izvođenja iz vozila, odgurnuo je jednog policajca, dok je drugom nanio povrede glave.

O svemu je obaviješten i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio da se protiv uhapšenog lica dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

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Tagovi

kokain Bijeljina

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