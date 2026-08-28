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Pokušao pobjeći Sudskoj policiji u Bijeljini, u Doboju uhapšen muškarac za kojim je bila raspisana potjernica

Pokušao pobjeći Sudskoj policiji u Bijeljini, u Doboju uhapšen muškarac za kojim je bila raspisana potjernica

Autor Haris Krhalić
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Sudska policija u Bijeljini spriječila je pokušaj bjekstva optuženog S.K., dok je u Doboju uhapšen N.V. za kojim je bila raspisana centralna potjernica.

Pokušao pobjeći Sudskoj policiji u Bijeljini, u Doboju uhapšen bjegunac sa potjernice Izvor: Sudska policija RS

Pripadnici Sudske policije u Bijeljini spriječili su pokušaj bjekstva optuženog S.K. iz Bijeljine, dok su njihove kolege u Doboju uhapsile N.V. za kojim je bila raspisana centralna potjernica, saopšteno je iz Sudske policije Republike Srpske.

S.K. je 27. avgusta oko 6.15 časova trebalo da bude doveden na glavni pretres u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog krivičnog djela teška krađa.

Policijski službenici Okruga Sudske policije Bijeljina pronašli su ga u porodičnoj kući, ali je odbio da pođe sa patrolom. Nakon što se oglušio na upozorenje, a potom i na naređenje službenika Sudske policije, pokušao je da pobjegne.

S.K. je pružao aktivan otpor, ali su ga policijski službenici savladali upotrebom sredstava prinude i doveli u službene prostorije Okruga Sudske policije Bijeljina.

Istog dana, pripadnici Okruga Sudske policije Doboj uhapsili su N.V. iz ovog grada, za kojim je bila raspisana centralna potjernica po naredbi Osnovnog suda u Doboju.

N.V. je osuđen na kaznu zatvora zbog krivičnog djela krađa, a ranije se skrivao od policijskih službenika i izbjegavao odlazak na izdržavanje kazne.

Sudska policija Doboj ga je od 17. jula ove godine u sedam navrata tražila na osnovu naredbe za dovođenje. Ta naredba je 12. avgusta zamijenjena centralnom potjernicom.

Nakon hapšenja, N.V. je sproveden u Kazneno-popravni zavod Doboj na izdržavanje zatvorske kazne.

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Tagovi

Sudska policija Bijeljina Doboj

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