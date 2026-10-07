Kada ste se posljednji put vozili vozom? Broj putnika u Srpskoj pao za 20.000 za tri godine

Oko 62.000 putnika prevezeno je željeznickim saobraćajem u Republici Srpskoj tokom 2025. godine, dok je 2022. godine taj broj iznosio oko 82.000, navodi se u podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

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"Nekada se putovalo sporije, ali je bilo vremena za razgovor, pogled kroz prozor i poneki pozdrav sa perona. Danas kilometre prelazimo brže, ali možda rjeđe stignemo da uživamo u samom putu", navode iz Zavoda.

Iz Zavoda su postavili i pitanje građanima: "Pamtite li svoju posljednju vožnju vozom? Da li je to bilo putovanje, odlazak, povratak ili neki poseban susret na peronu?"