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Kada ste se posljednji put vozili vozom? Broj putnika u Srpskoj pao za 20.000 za tri godine 1

Kada ste se posljednji put vozili vozom? Broj putnika u Srpskoj pao za 20.000 za tri godine

Autor Dušan Volaš
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Oko 62.000 putnika prevezeno je željeznickim saobraćajem u Republici Srpskoj tokom 2025. godine, dok je 2022. godine taj broj iznosio oko 82.000, navodi se u podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

Kada ste se posljednji put vozili vozom? Broj putnika u Srpskoj pao za 20.000 za tri godine Izvor: Unsplash

"Nekada se putovalo sporije, ali je bilo vremena za razgovor, pogled kroz prozor i poneki pozdrav sa perona. Danas kilometre prelazimo brže, ali možda rjeđe stignemo da uživamo u samom putu", navode iz Zavoda.

Iz Zavoda su postavili i pitanje građanima: "Pamtite li svoju posljednju vožnju vozom? Da li je to bilo putovanje, odlazak, povratak ili neki poseban susret na peronu?"

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Tagovi

voz putnici vozovi Zavod za statistiku statistika

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Komentari 1

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zole

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

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