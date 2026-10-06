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Stotinjak putnika, 14 vagona i dva restorana: "Golden Eagle" prošao kroz Banjaluku i Doboj (FOTO)

Stotinjak putnika, 14 vagona i dva restorana: "Golden Eagle" prošao kroz Banjaluku i Doboj (FOTO)

Autor Dušan Volaš
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Luksuzni voz "Golden Eagle – Balkan Explorer 3", koji putuje od Venecije do Istanbula, danas je prošao kroz Republiku Srpsku, a stotinjak putnika vozilo se u 14 vagona "pokretnog hotela na točkovima", saopštile su Željeznice Republike Srpske.

Od Venecije do Istanbula kroz Srpsku: Luksuzni voz prošao kroz Banjaluku i Doboj Izvor: ŽRS

Putovanje organizuje mađarska agencija "MAV Rail Tours", koja je u vlasništvu mađarskih državnih željeznica.

Kompozicija ima osam spavaćih kola, dva vagona-restorana, jedan bar-vagon i tri vagona za osoblje.

Voz je kroz Republiku Srpsku prolazio tokom noći. Od Dobrljina je preko Novog Grada, Prijedora i Banjaluke u jutarnjim časovima stigao do Doboja. Odatle je nastavio prema Sarajevu, a zatim preko Beograda, Skoplja, Sofije i Plovdiva putuje do krajnjeg odredišta u Istanbulu.

"Željeznice Republike Srpske zajedno sa Hrvatskim željeznicama i Željeznicama Federacije BiH ponovo su uvrštene na evropsku mapu atraktivnih željezničkih turističkih ruta", navodi se u saopštenju.

Iz ovog preduzeća ističu da su i ovoga puta, zajedno sa kolegama iz Hrvatske i Federacije BiH, prepoznati kao važan partner na toj mapi.

"Ovakve saradnje i međunarodne vožnje prilika su da Željeznice Srpske pokažu spremnost infrastrukture, kao i profesionalan pristup izvršnog osoblja u prihvatanju specifičnih kompozicija i ispunjavanju visokih standarda međunarodnih operatera", pojašnjavaju iz Željeznica Republike Srpske.

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Tagovi

voz vozovi ŽRS

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