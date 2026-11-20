Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH je od 16. septembra do danas riješila ukupno 1.350 podnesenih zahtjeva za povrat poreza na dodatu vrijednost (PDV) na prvu nekretninu.

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Od ovog broja pozitivno je riješeno 1.136 zahtjeva, dok su negativne odluke donesene za 214 zahtjeva, saopšteno je iz UIO.

"Sa današnjim danom UIO je donijela ukupno 1.136 rješenja po kojima je odobren povrat PDV-a u iznosu od 18.686.933,62 KM", istakli su u UIO.

Od ukupnog broja donesenih rješenja, 291 se odnosi na Regionalni centar Banjaluka, 144 na Regionalni centar Mostar, 368 na Regionalni centar Sarajevo, te 333 na Regionalni centar Tuzla.

Od 1.136 donesenih rješenja, 1.028 je uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostalih 108 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte.

(Mondo)