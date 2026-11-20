Novi red vožnje "Željeznica Republike Srpske" biće u primjeni od ponoći 13. decembra i važiće u narednih godinu dana.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Putnici "Željeznica Republike Srpske" u unutrašnjem saobraćaju biće prevoženi na relacijama Doboj-Banjaluka-Doboj, Prijedor-Banjaluka, Banjaluka-Dobrljin, Banjaluka-Novi Grad, Novi Grad-Prijedor, te Doboj - Petrovo Novo - Doboj.

Novim redom vožnje uspostavlja se međunarodna putnička linija na relaciji Zvornik Novi - Beograd Centar, saopšteno je iz "Željeznica Republike Srpske".

Od februara naredne godine očekuje se i uspostavljanje pogranične veze sa Volinjom u Hrvatskoj i povezivanje sa Zagrebom.

Sve informacije o polascima i dolascima vozova putnici mogu dobiti u službenim mjestima "Željeznica Republike Srpske", na internet stranici www.žrs-rs.com ili putem telefonskih brojeva u željezničkim stanicama, navedeno je u saopštenju.

Novi red vožnje važiće do 11. decembra naredne godine.

(Mondo)