Obilne padavine povećale su opasnost od poplava i odrona na području Mostara.

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Obilne padavine povećale su opasnost od poplava i odrona na širem području Mostara, zbog čega su gradska Civilna zaštita i vatrogasne jedinice u stanju pripravnosti. Voda se zadržava na pojedinim putevima, dok nadležne službe prate stanje na kritičnim lokacijama.

Šef Službe civilne zaštite i vatrogastva Grada Mostara Arnel Voljevica izjavio je da se kontinuirano prate hidrološke prilike i meteorološke prognoze, uz redovne obilaske ugroženih područja.

„Radimo na koordinaciji svih službi i sistema zaštite i spasavanja, javnih preduzeća, te na opremljenosti naše profesionalne vatrogasne jedinice kako bismo mogli pravovremeno djelovati“, rekao je Voljevica za federalne medije.

Više od 2.000 bespravno izgrađenih objekata

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da su poplave na području Mostara sve učestalije.

Situaciju otežava i postojanje više od 2.000 bespravno izgrađenih objekata, od kojih se mnogi nalaze u neposrednoj blizini vodotokova.

Veliki odroni blokiraju saobraćaj

Osim mogućih poplava, obilne padavine povećale su i opasnost od odrona na putevima.

Portparol Auto-moto saveza u BiH Ronald Čuljak upozorio je da je u posljednje vrijeme zabilježen znatan porast broja odrona.

Prema njegovim riječima, riječ je i o veoma velikim odronima koji mogu praktično potpuno blokirati saobraćaj. Federalni mediji podsjećaju na katastrofalne bujične poplave koje su prije dvije godine pogodile Jablanicu i odnijele 19 ljudskih života.

Ta tragedija pokazala je koliko bujične poplave mogu biti opasne, posebno na područjima izloženim obilnim padavinama i odronima. Nadležne službe u Mostaru nastavljaju da prate stanje na terenu kako bi mogle pravovremeno reagovati u slučaju pogoršanja situacije.