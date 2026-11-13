Upozorenje za tri kantona u FBiH: Prijete poplave, građanima savjetovan oprez

Agencija za vodno područje rijeke Save upozorila je na moguće bujične i urbane poplave u tri kantona FBiH do 15. novembra.

Izvor: Facebook/Mirza Tolja

Na području tri kantona u Federaciji BiH od danas do nedjelje, 15. novembra, postoji opasnost od pojave bujičnih i urbanih poplava, upozorila je Agencija za vodno područje rijeke Save.

Upozorenje se odnosi na Srednjobosanski, Unsko-sanski i Kanton Sarajevo, gdje bi moglo doći do naglog porasta vodostaja i izlivanja vode.

Prema informacijama Agencije, posebno su ugroženi vodotoci u gornjem dijelu sliva rijeke Bosne, odnosno pritoke Fojničke rijeke, Zujevina i Željeznica, kao i gornji dijelovi slivova Une, Sane i Sanice.

Iz Agencije su pozvali nadležne institucije da pojačano prate stanje na terenu i, u skladu sa svojim ovlašćenjima, preduzimaju potrebne mjere.

Poseban oprez preporučen je službama zaduženim za zaštitu i spasavanje stanovništva i materijalnih dobara.

Građanima se savjetuje da izbjegavaju prilazak riječnim obalama, jer bi zbog mogućeg porasta vodostaja moglo doći do povećanja dubine i brzine riječnih tokova.

„Nadležne službe civilne zaštite treba da upozoravaju stanovništvo da postoji opasnost od prilaska obalama s obzirom na moguće povećanje dubine i brzine toka vode u rijekama“, navedeno je u saopštenju Agencije za vodno područje rijeke Save.