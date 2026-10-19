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Tri osobe poginule u poplavama u Španiji: Oluja Adam izazvala haos kod Valensije

Tri osobe poginule u poplavama u Španiji: Oluja Adam izazvala haos kod Valensije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Poginule najmanje tri osobe u poplavama u Španiji.

Tri osobe poginule u poplavama u Španiji nakon oluje Adam Izvor: Rober Solsona / ContactoPhoto / Profimedia

Najmanje tri osobe poginule su u Španiji nakon što je oluja Adam izazvala jake pljuskove i poplave u toj zemlji, prenosi "Večernji list". Najugroženija su područja kod Valensije i Alikantea.

Službe za hitne slučajeve su satima izvlačile ljude iz poplavljenih kuća i vozila. Tijelo starije žene (79) pronađeno je danas u Olivi čime je broj žrtava porastao na tri.

Pogledajte fotografije poplava u Španiji

Prethodno je stradala žena u Saguntu u nedjelju 18. oktobra u večernjim časovima. Ona je pala u more tokom oluje.

U akciji spasavanja učestvuje 15 helikoptera. Na licu mjesta su i pripadnici Civilne garde, Nacionalne policije, vatrogasaca i vojnih spasilačkih službi.

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Španija poplave

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