Poginule najmanje tri osobe u poplavama u Španiji.
Najmanje tri osobe poginule su u Španiji nakon što je oluja Adam izazvala jake pljuskove i poplave u toj zemlji, prenosi "Večernji list". Najugroženija su područja kod Valensije i Alikantea.
Službe za hitne slučajeve su satima izvlačile ljude iz poplavljenih kuća i vozila. Tijelo starije žene (79) pronađeno je danas u Olivi čime je broj žrtava porastao na tri.
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Tri osobe poginule u poplavama u Španiji: Oluja Adam izazvala haos kod Valensije
Prethodno je stradala žena u Saguntu u nedjelju 18. oktobra u večernjim časovima. Ona je pala u more tokom oluje.
U akciji spasavanja učestvuje 15 helikoptera. Na licu mjesta su i pripadnici Civilne garde, Nacionalne policije, vatrogasaca i vojnih spasilačkih službi.
La dana Adam deja lluvias históricas de 700 litros en la Comunidad Valenciana y se cobra una víctima mortal⛈️ El temporal se ceba con el sur de Valencia y el norte de Alicante y se salda con una mujer muerta en el mar en la localidad de Sagunto✍️ Alberto Caparrós https://t.co/rFbjClYfwg— El Debate (@eldebate_com)October 19, 2026