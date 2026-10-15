Dijete ubila struja kada je stalo u baru: Nezapamćene poplave u Istanbulu, stihija odnosi živote

Najmanje dvije osobe, među kojima i 14-godišnje dijete koje je usmrtila struja u poplavljenom parku, izgubile su život u nezapamćenim poplavama koje su paralisale Istanbul.

Izvor: Tačno/AP Photo/Egecan Ozguner

Najmanje dvije osobe, među kojima i jedno dijete, izgubile su život usled poplava koje su pogodile Tursku.

U istanbulskom okrugu Fatih, četrnaestogodišnje dijete je pogođeno strujom nakon što je ušlo u baru u parku, prenosi Hurijet.

Dijete, koje je bilo bez svijesti, prevezeno je u bolnicu, ali nije moglo biti spaseno uprkos naporima ljekara. U Sarijeru je jedna osoba stradala kada je pala pokušavajući da pređe put tokom poplave.

U pojedinim okruzima prijavljeno je da su pala 242 kilograma kiše po kvadratnom metru, a očekuje se da će se obilne padavine nastaviti i danas.

Kancelarija guvernera Istanbula saopštila je da će nastava biti obustavljena na jedan dan danas, dok će državni službenici sa invaliditetom i majke sa malom djecom biti pušteni na odsustvo.

Guverner je savjetovao stanovnike da ostanu kod kuće osim ako putovanje nije apsolutno neophodno, a ljudima koji žive u suterenskim i podrumskim stanovima preporučeno je da provedu noć na nekom drugom mjestu.

(Tačno/MONDO)