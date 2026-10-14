logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haos u Istanbulu zbog poplava: Zatvorene škole, građanima upućen apel da ostanu kod kuće (VIDEO)

Haos u Istanbulu zbog poplava: Zatvorene škole, građanima upućen apel da ostanu kod kuće (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Kancelarija guvernera Istanbula zatvorila je škole, poslala pojedine radnike javnih službi na prinudni odmor i pozvala građane da ostanu kod kuće nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj.

Poplava u Istanbulu Izvor: screenshot/X

Turski mediji prenose da je pljusak poplavio kuće i preduzeća, kao i puteve i podvožnjake, zbog čega je nastao saobraćajni haos u gradu od oko 16 miliona stanovnika.

Nema izvještaja o ozbiljnijim povredama.

Kancelarija guvernera saopštila je da škole neće raditi u četvrtak, dok na posao neće ići državni službenici sa invaliditetom i majke sa malom djecom.

Stanovnici Istanbula pozvani su da ne kreću na put bez prijeke potrebe, a onima koji žive u suterenskim stanovima preporučeno je da prenoće na drugim mjestima.

(Srna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Istanbul Turska poplava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ