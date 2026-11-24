Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH spremilo je prijedlog odluke o ukidanju carina na uvoz nafte i naftnih derivata, koja bi se primjenjivala od početka januara do kraja juna naredne godine.

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Međutim, upitno je koliko će ova mjera uticati na cijene goriva, s obzirom na to da su glavni pravci snabdijevanja BiH naftom odavno uspostavljeni, i to uglavnom iz zemalja sa kojima BiH ima sporazume o slobodnoj trgovini, pa se na taj uvoz carina ne plaća, piše Capital.

Naime, prijedlogom je izričito propisano da se suspenzija ne odnosi na robu porijeklom iz zemalja sa kojima BiH ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini.

Sa druge strane, prema podacima o uvozu, najveće količine goriva stižu iz Hrvatske, dok značajan dio dolazi i iz Italije i Srbije.

Riječ je o zemljama sa kojima BiH ima uređene trgovinske odnose kroz sporazume o slobodnoj trgovini.

Odluka obuhvata osam tarifnih oznaka, među kojima su bezolovni motorni benzin oktanskog broja 95 i 98, dizel, kerozin, gorivo za mlazne motore i lož-ulje. Za sve navedene proizvode predviđena je carinska stopa od nula odsto.

Iz resornog ministarstva navode da se očekuju pozitivni efekti na konkurentnost privrede, stabilnost tržišta, kao i na ukupnu energetsku sigurnost Bosne i Hercegovine.

"Bez obzira na rok primjene, Savjet ministara BiH može preispitivati njenu primjenu i na prijedlog Ministarstva donijeti odluku o njenom prestanku ako to više nije u interesu privrede BiH", zaključuje se u odluci.

Podsjećamo, Vlada Federacije BiH je u aprilu ove godine uputila inicijativu za ukidanje carina na gorivo u trajanju od 180 dana, smatrajući da bi se tako stvorili uslovi za povećanje konkurencije među dobavljačima, omogućio pristup alternativnim tržištima te smanjila zavisnost od postojećih dominantnih pravaca uvoza.

Tada su naveli i da bi se time unaprijedila otpornost tržišta na vanjske šokove, povećala fleksibilnost u reagovanju na poremećaje i obezbijedila veća stabilnost snabdijevanja u kriznim situacijama.

"Ovakva mjera ima i važan preventivni karakter, jer omogućava da se u slučaju naglih promjena na globalnom tržištu, uključujući rast cijena ili prekide u isporuci, alternativni pravci snabdijevanja aktiviraju bez vremenskog zastoja uzrokovanog administrativnim procedurama ili dodatnim troškovima", saopšteno je tada iz Vlade Federacije BiH.