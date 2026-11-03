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Trgovcima naftom u Srpskoj izrečeno oko 860.000 KM kazni ove godine

Trgovcima naftom u Srpskoj izrečeno oko 860.000 KM kazni ove godine

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Tržišni inspektori u Republici Srpskoj kaznili trgovce naftnim derivatima sa oko 860.000 KM zbog marži.

Benzinska pumpa Izvor: Slaven Petković - Mondo

Tržišni inspektori u Republici Srpskoj izrekli su ove godine trgovcima naftnim derivatima kazne od oko 860.000 KM zbog nepridržavanja propisanih marži, rečeno je Srni u Inspektoratu Srpske.

Iz Inspektorata su naveli da je stanje na tržištu trenutno pod kontrolom, da se trgovci, uglavnom, pridržavaju propisanih marži i da nije bilo većih odstupanja.

"U odnosu na mart, kada su na tržištu zabilježene značajne nepravilnosti pri formiranju cijena, situacija je sada znatno stabilnija", istakli su iz Inspektorata.

Pojasnili su da konačna maloprodajna cijena goriva zavisi od više faktora, uključujući količinu postojećih zaliha i cijenu po kojoj je gorivo nabavljeno, kao i novonabavljene količine i njihovu kalkulativnu cijenu.

Prilikom formiranja cijena primjenjuje se ponderisanje, odnosno izračunavanje prosječne cijene na osnovu postojećih zaliha i novonabavljenih količina, uz poštovanje propisanih marži.

Zbog toga su, navode, očekivane i određene razlike u maloprodajnim cijenama goriva na tržištu.

Dodali su da na cijene utiču i poremećaji na globalnom tržištu, odnosno ekonomska kretanja u oblasti proizvodnje, transporta i trgovine, kao i globalni odnosi ponude i potražnje.

"Trgovci naftnim derivatima dužni su da nadležnom ministarstvu redovno dostavljaju informacije o promjenama cijena i marži, kao i podatke o zalihama", pojasnili su iz Inspektorata.

Na osnovu dostavljenih podataka, resorno ministarstvo analizira tržište, prati zalihe, potrošnju i kretanje cijena, te preduzima mjere s ciljem njihove kontrole.

Iz Inspektorata su istakli da će tržišna inspekcija nastaviti da prati stanje na terenu i sprovodi mjere Vlade Republike Srpske i resornog ministarstva u skladu sa svojim nadležnostima.

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Tagovi

inspekcija benzinska pumpa marže gorivo

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