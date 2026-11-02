Potrošena milijarda barela nafte iz rezervi: Poremećaji u Ormuskom moreuzu podigli cijene i ugrozili snabdijevanje

Globalne zalihe nafte umanjene su za milijardu barela od kada je, usljed rata SAD i Irana, poremećen brodarski saobraćaj u Ormuskom moreuzu, izjavio je Sultan el Džaber, izvršni direktor državne naftne kompanije ADNOK u Abu Dabiju.

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Zalihe dizela u pojedinim oblastima su na najnižem nivou u posljednjih 35 godina za ovo doba godine, dok se druge suočavaju sa manjkom u snabdijevanju tečnim prirodnim gasom, rekao je Džaber na konferenciji o energetici u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Cijene dizela na mnogim tržištima skočile su na rekordno visok nivo, podstaknute poremećajima u snabdijevanju tokom rata, te predstavljaju prijetnju po inflaciju i troškove života za vlade i potrošače.

"Potrebna su nam proširena strateška skladišta, veće zalihe proizvoda i fleksibilni kapaciteti za preradu - bliže potrošačkim tržištima", rekao je Džaber.

Troškovi transporta i logistike porasli su na 30 odsto cijene barela, sa pet odsto prije izbijanja rata sa Iranom, dodao je on.

Međunarodna referentna cijena nafte brent trenutno je oko 110 dolara po barelu, što je povećanje od oko 50 odsto u odnosu na februar, neposredno prije početka rata.

Prošlog mjeseca, Međunarodna agencija za energetiku pristala je da na tržište pusti više od 20 miliona barela dizela iz rezervi.

(Mondo)