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Zajednički projekat IRB-a i PREF-a: U planu osnivanje novog investicionog fonda

Zajednički projekat IRB-a i PREF-a: U planu osnivanje novog investicionog fonda

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Investiciono-razvojna banka (IRB) Republike Srpske zajedno sa Penzijskim rezervnim fondom (PREF) planira osnivanje investicionog fonda koji će se baviti investiranjem u zemlji i inostranstvu, rekao je Srni vršilac dužnosti direktora IRB-a Nedeljko Ćorić.

IRB i PREF osnivaju investicioni fond za ulaganja u Srpskoj i inostranstvu Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Prvo moramo ići u izmjene Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, kako bi bilo definisano da IRB može osnovati društvo za upravljanje fondovima. Nakon toga se stiču uslovi za formiranje društva", naglasio je Ćorić.

Prema njegovim riječima, u toku je postupak formiranja društva za upravljanje investicionom fondom, a nakon njegovog uspostavljanja slijede aktivnosti u vezi sa osnivanjem fonda.

"Sva regulativa već je definisana, pravila su potpisana, samo su u pitanju još tehničke procedure koje se tiču osnivanja društva za upravljanje investicionim fondom, pa samim tim i Fonda", istakao je Ćorić.

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