Nedeljko Ćorić imenovan za v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske

Nedeljko Ćorić imenovan je danas za vršioca dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, saznaje Mondo.

Imenovanje Ćorića bilo je na dnevnom redu današnje sjednice Nadzornog odbora IRB-a RS, a razriješen je dosadašnji direktor Boris Knežević, a koji se na ovoj poziciji zadržao svega par mjeseci, od juna ove godine.