Nedeljko Ćorić imenovan za v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske

Autor Brankica Spasenić Izvor mondo.ba
1

Nedeljko Ćorić imenovan je danas za vršioca dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, saznaje Mondo.

Nedeljko Ćoric, novi vd direktor IRB RS Izvor: Srna/Snježana Lepir

Imenovanje Ćorića bilo je na dnevnom redu današnje sjednice Nadzornog odbora IRB-a RS, a razriješen je dosadašnji direktor Boris Knežević, a koji se na ovoj poziciji zadržao svega par mjeseci, od juna ove godine.

Ćorić, inače kadar SNSD-a, do početka oktobra bio je vršilac dužnosti direktora “Autoputeva” ali je potom dužnost predao novoimenovanom direktoru Radovanu Viškoviću.

Alavica

Svaka čast. kako širok dijapazon znanja i vještina, danas gradiš autoputeve, sutra upravljaš kreditima, prekosutra može na čelo UKC,...

