Kamate od 1,99%: Uprava Investiciono-razvojne banke RS usvojila prijedlog novih kreditnih linija

Izvor: MONDO

Uprava Investiciono-razvojne banke /IRB/ Republike Srpske usvojila je prijedlog novih kreditnih linija koje građanima Srpske donose povoljnije uslove zaduživanja, sa jasnim fokusom na podršku mladim bračnim parovima i najosjetljivijim kategorijama stanovništva.

Predložene kreditne linije se, kako se navodi, upućuju na saglasnost Nadzornom odboru i na konačno odobrenje Vladi Republike Srpske.

Na internet stranici IRB-a je objavljeno da će, prema usvojenom prijedlogu, IRB ponuditi univerzalnu kreditnu liniju namijenjenu bračnim parovima do 40 godina, uz fiksnu kamatnu stopu od 2,99 odsto tokom cijelog perioda otplate.

"Ovaj model omogućava stabilnost i predvidljivost u planiranju porodičnog budžeta i predstavlja direktnu podršku demografskoj politici Republike Srpske", navedeno je iz IRB-a.

Iz IRB-a posebno izdvajaju kreditnu liniju sa kamatnom stopom od 1,99 odsto, namijenjenu porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, civilnim žrtvama rata, osobama sa invaliditetom, višečlanim porodicama i samohranim roditeljima.

"Na ovaj način IRB Republike Srpske potvrđuje svoju ulogu društveno odgovorne institucije koja prepoznaje i odgovara na potrebe najugroženijih slojeva društva", piše na stranici IRB-a.

Nove kreditne linije predviđaju i niže troškove obrade, viši maksimalni iznos kredita, kao i opcionu mogućnost grejs perioda do šest mjeseci, a time se korisnicima omogućava dodatni prostor da opreme svoje stambene jedinice i odmah stvore funkcionalan i opremljen dom.

"Ovo je prvi u nizu koraka Investiciono-razvojne banke Srpske koji imaju za cilj modernizaciju Banke i približavanje građanima čime se dodatno potvrđuje društvena uloga i značaj IRB-a. Na ovaj način želimo i da omogućimo korisnicima kreditne linije da dobiju na vremenu i sigurnosti, dok paralelno jačamo povjerenje u domaći finansijski sektor", izjavio je vršilac dužnosti direktora IRB-a Boris Knežević.

Ovim potezom, kako se navodi, IRB Srpske nastavlja sa strateškim odlukama usmjerenim na direktnu pomoć građanima, njihov životni standard i demografsku stabilnost Republike Srpske.

SRNA