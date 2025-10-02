logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ćorić predao dužnost: Radovan Višković od danas upravlja Autoputevima RS (FOTO)

Ćorić predao dužnost: Radovan Višković od danas upravlja Autoputevima RS (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Dosadašnji vršilac dužnosti direktora "Autoputeva" Nedeljko Ćorić predao je danas dužnost novoimenovanom direktoru tog preduzeća Radovanu Viškoviću.

Višković direktor Autoputeva RS Izvor: Srna/Bojan Rečević

Primopredaja je obavljena u prostorijama "Autoputeva" u Banjaluci, a prisustvovali su članovi uprave i Komisije za primopredaju.

Višković, koji je i bivši premijer Republike Srpske, imenovan je u utorak, 30. septembra, na funkciju vršioca dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske".

Izvor: Srna/Bojan Rečević

On je tada rekao da će se s ciljem što boljeg rada ovog javnog preduzeća detaljno informisati o stanju u toj firmi, ali i svim njenim projektima, nakon čega će da preduzime sve potrebne mjere. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Autoputevi RS Radovan Višković

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ