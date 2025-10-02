Ćorić predao dužnost: Radovan Višković od danas upravlja Autoputevima RS (FOTO)

Dosadašnji vršilac dužnosti direktora "Autoputeva" Nedeljko Ćorić predao je danas dužnost novoimenovanom direktoru tog preduzeća Radovanu Viškoviću.

Izvor: Srna/Bojan Rečević

Primopredaja je obavljena u prostorijama "Autoputeva" u Banjaluci, a prisustvovali su članovi uprave i Komisije za primopredaju.

Višković, koji je i bivši premijer Republike Srpske, imenovan je u utorak, 30. septembra, na funkciju vršioca dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske".

Izvor: Srna/Bojan Rečević

On je tada rekao da će se s ciljem što boljeg rada ovog javnog preduzeća detaljno informisati o stanju u toj firmi, ali i svim njenim projektima, nakon čega će da preduzime sve potrebne mjere.

