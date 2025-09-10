Odgođena sjednica o imenovanju Radovana Viškovića na čelo "Autoputeva"

Sjednica Nadzornog odbora „Autoputeva“ Republike Srpske na kojoj je bivši premijer Radovan Višković trebao biti imenovan za vršioca dužnosti direktora je odgođena.

Prema saznanjima portala CAPITAL članovi Nadzornog odbora su iz „Autoputeva“ obaviješteni da se sjednica odgađa bez ikakvog obrazloženja.

Takođe, nije poznato ni kada će nova sjednica biti održana.

Podsjećamo, kako smo nedavno najavili sjednica je trebala da se održi danas.

Višković je odmah nakon ostavke na poziciji predsjednika Vlade krenuo da priprema teren u „Autoputevima“ pa je tako prvo smijenio Nadzorni odbor koji se protivio njegovom imenovanju, a zatim i izmijenio sistematizaciju kako bi direktorsku fotelju prilagodio svom stepenu obrazovanja.

