logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Odgođena sjednica o imenovanju Radovana Viškovića na čelo "Autoputeva"

Odgođena sjednica o imenovanju Radovana Viškovića na čelo "Autoputeva"

Autor Nikolina Damjanić
0

Sjednica Nadzornog odbora „Autoputeva“ Republike Srpske na kojoj je bivši premijer Radovan Višković trebao biti imenovan za vršioca dužnosti direktora je odgođena.

6.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prema saznanjima portala CAPITAL članovi Nadzornog odbora su iz „Autoputeva“ obaviješteni da se sjednica odgađa bez ikakvog obrazloženja.

Takođe, nije poznato ni kada će nova sjednica biti održana.

Podsjećamo, kako smo nedavno najavili sjednica je trebala da se održi danas.

Višković je odmah nakon ostavke na poziciji predsjednika Vlade krenuo da priprema teren u „Autoputevima“ pa je tako prvo smijenio Nadzorni odbor koji se protivio njegovom imenovanju, a zatim i izmijenio sistematizaciju kako bi direktorsku fotelju prilagodio svom stepenu obrazovanja.

(MONDO/Capital)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Autoputevi RS Radovan Višković

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ