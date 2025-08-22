logo
Đajić i radnici UKC RS se zahvalili Viškoviću na podršci tokom mandata (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Direktor Univerzitetsko kliničkog centra (UKC) Republike Srpske Vlado Đajić i zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi zahvalili su premijeru Srpske u ostavci Radovanu Viškoviću za svaku vrstu podrške koju je pružao UKC-u tokom mandata.

ukc rs se zahvalio viškoviću Izvor: Srna

Đajić je izjavio novinarima da posebnu zahvalnost Viškoviću duguju za podršku tokom pandemije virusa korone.

On je rekao da je uz podršku Viškovića, kao i ostalog rukovodstva Republike Srpske, nabavljeno mnogo savremene opreme, izgrađeno nekoliko zgrada, a veliki broj ljekara je prošao razne vrste edukacija.

Izvor: Srna

Zaposleni na UKC su razvili transparent sa natpisom "Hvala gospodinu Viškoviću - osoblje i pacijenti".

(Srna/MONDO)

