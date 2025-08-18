logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U petak sjednica parlamenta o Viškovićevoj ostavci

U petak sjednica parlamenta o Viškovićevoj ostavci

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Konačnu odluku donijeće skupštinski Kolegijum.

U petak sjednica parlamenta o Viškovićevoj ostavci Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik Vlade Republike Srpske u ostavci Radovan Višković izjavio je da je okvirno dogovoreno da posebna sjednica Narodne skupštine, na kojoj će se razgovarati o njegovoj ostavci, bude održana u petak, 22. avgusta, ali da će konačnu odluku donijeti skupštinski Kolegijum.

Višković je rekao da njegova ostavka nije iznenađenje i nije došla preko noći, podsjetivši da je na početku njegovog drugog mandata najavljeno da je ta Vlada izabrana na dvije godine.

"Evo, prošao je taj rok. Premijer sam dvije godine i osam mjeseci zbog najveće poslijeratne ustavno-pravne krize, suđenja i odluka Suda BiH", rekao je Višković za ATV.

On je dodao da zna ko će ga naslijediti na mjestu premijera, ali da nema ustavno pravo da iznosi ime u javnost, jer je to nadležnost predsjednika Republike Srpske.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Radovan Višković ostavka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ