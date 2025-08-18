U petak sjednica parlamenta o Viškovićevoj ostavci

Konačnu odluku donijeće skupštinski Kolegijum.

Predsjednik Vlade Republike Srpske u ostavci Radovan Višković izjavio je da je okvirno dogovoreno da posebna sjednica Narodne skupštine, na kojoj će se razgovarati o njegovoj ostavci, bude održana u petak, 22. avgusta, ali da će konačnu odluku donijeti skupštinski Kolegijum.

Višković je rekao da njegova ostavka nije iznenađenje i nije došla preko noći, podsjetivši da je na početku njegovog drugog mandata najavljeno da je ta Vlada izabrana na dvije godine.

"Evo, prošao je taj rok. Premijer sam dvije godine i osam mjeseci zbog najveće poslijeratne ustavno-pravne krize, suđenja i odluka Suda BiH", rekao je Višković za ATV.

On je dodao da zna ko će ga naslijediti na mjestu premijera, ali da nema ustavno pravo da iznosi ime u javnost, jer je to nadležnost predsjednika Republike Srpske.

