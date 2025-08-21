logo
Narodnoj skupštini RS dostavljena ostavka Radovana Viškovića

Autor Nikolina Damjanić
0

Premijer Republike Srpske Radovan Višković podnio je ostavku na funkciju predsjednika Vlade, a dokument je danas dostavljen Narodnoj skupštini RS.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Višković je ostavku podnio 18. avgusta. U pismu naslovljenom na predsjednika Narodne skupštine, Višković ističe da je odluka donesena iz političke odgovornosti i u interesu jedinstva Republike Srpske:

"Cijeneći da su Republika Srpska i jedinstvo srpskog naroda iznad svakog pojedinca i bilo koje funkcije, te uvažavajući potrebu da Republika Srpska ima Vladu koja odražava nacionalno jedinstvo i najširi politički konsenzus, smatrao sam neophodnim da podnesem ostavku na funkciju predsjednika Vlade Republike Srpske."

Višković je naveo da su prethodno obavljene konsultacije sa predsjednikom Republike Srpske, predsjednikom Narodne skupštine i srpskim članom Predsjedništva BiH, od kojih je dobio punu podršku za svoj potez.

Izvor: atv

U ostavci se dodaje da Vlada RS od 2018. godine, uprkos brojnim unutrašnjim i međunarodnim izazovima, uspješno održava institucionalnu i finansijsku stabilnost, te obezbjeđuje pretpostavke za dalji društveni i ekonomski razvoj Republike Srpske. 

“Ovim putem izražavam zadoovoljstvo što je Vlada Republike Srpske u periodu od 2018. do današnjeg dana i pored svih izazova na unutrašnjem i međunarodnom planu uspjela da održi institucionalnu i finansijsku stabilnost i obezbijedi pretpostavke za društveni i ekonomski napredak Republike Srpske u narednom periodu i što ova Vlada ostavlja Republiku Srpsku ekonomski i društveno stabilnu i bezbjednosno sigurnu za sve njene stanovnike”, naveo je Višković.

(MONDO)

Tagovi

Radovan Višković Narodna skupština RS ostavka

