Pokrenuta istraga protiv nepoznatih osoba u slučaju požara na zgradi IRB RS u Banjaluci

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka donijelo je naredbu o provođenju istrage protiv nepoznatih lica zbog krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti, a što je za posljedicu imalo požar zgrade Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (IRB RS) u centru Banjaluke.

Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Potvrđeno je to za Nezavisne novine iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Podsjećamo požar je izbio 1. maja 2022. godine, a razbuktao se oko tri časa i širio se vertikalno odozdo prema gore.

Riječ je o zgradi u kojoj je smješteno više lokala i preduzeća, uključujući i IRB RS, čiji sprat je oštećen, ali na sreću niko nije povrijeđen.

"Prva dojava bila je u 3.03. Vatrogasci su se s lica mjesta javili u 3.07 te odmah tražili dodatne snage. Mi smo sukcesivno slali snage. Na kraju je na mjestu požara bilo 17 vatrogasaca i devet vozila", rekao je tada za "Nezavisne novine" Miroslav Malinić, komandir Vatrogasne brigade Banjaluka.

Proces rada IRB RS je nakon požara bio nesmetan, jer su server-sala i pisana arhiva sačuvane u potpunosti kao i mjenice i sva dokumenta koji se čuvaju u protivpožarnim ormarima, rekao je tada nakon požara Dražen Vrhovac, tadašnji vršilac dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (IRB RS).

Takođe je tada rekao da je njihove protivpožarne sisteme, oko mjesec dana prije požara, provjeravala ovlaštena kompanija i bili su ispravni.

(Mondo)