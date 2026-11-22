Vodostaj rijeke Rajne počeo je da raste poslije više mjeseci zahvaljujući obilnim padavinama u proteklim danima čime se poboljšavaju i uslovi za teretni transport na vodi, saopštilo je njemačko udruženje za unutrašnju plovidbu.

Izvor: MONDO, Lana Stošić

Iz ovog udruženja su naveli da će Rajna, koja je važna brodska ruta, nastaviti da raste i u narednim danima i da to znači da svaki brod ponovo ima mnogo veći transportni kapacitet, prenosi "Dojče vele".

Zamjenik direktora udruženja Fabijan Špis podsjetio je da su sredinom godine mnogi brodovi bili primorani da drastično smanje teret koji su prevozili, što je dovelo do ekonomskih gubitaka koji se neće uskoro nadoknaditi.

Špis se osvrnuo na 2018. godinu, u kojoj je plovidba na Rajni takođe bila otežana izuzetno niskim vodostajem, rekavši da mjeseci poboljšanih uslova krajem te godine nisu bili dovoljni da se nadoknadi nastala ekonomska šteta.

NJemački Savezni institut za hidrologiju /BfG/ saopštio je da očekuje da će se nivoi vode u velikim rijekama u zapadnoj NJemačkoj, uključujući Rajnu, vratiti na prosječan ili na nivo iznad prosjeka u narednih nekoliko dana usljed kontinuiranih padavina.

Navedeno je da bi nivo vode na ključnoj mjernoj stanici u Kaubu blizu Koblenca, koja se nalazi na važnom uskom grlu na Srednjoj Rajni, mogao dostići oko 3,3 metra.

BfG je saopštio da, takođe, očekuje porast vodostaja u rijekama Vezer i Dunav, sa manjim porastom u Elbi i Odri.

Nevladina organizacija za zaštitu prirode je saopštila je da trenutna kiša pruža privremeno olakšanje životnoj sredini, ali da ne može da nadoknadi negativne posljedice dugog sušnog perioda.