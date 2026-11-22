Vrijednost izvoza vina iz BiH u 10 mjeseci iznosila je 6.602.674 KM, što je smanjenje od 12 odsto u odnosu na isti period lani, dok je uvoz zabilježio rast od 7,6 odsto, dosegnuvši iznos od 42.710.970 KM, podaci su Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Izvor: Shutterstock

Iz Spoljnotrgovinske komore BiH rečeno je Srni da se spoljnotrgovinski manjak povećao sa 32,19 miliona KM, koliko je iznosio u prvih 10 mjeseci lani, na 36,11 miliona KM, u istom periodu ove godine, dok je pokrivenost uvoza izvozom pala sa 18,9 odsto, na 15,5 odsto.

Ističu da je Hrvatska ostala vodeće izvozno tržište, sa gotovo 60 odsto ukupne vrijednosti izvoza, kao i da pad izvoza u ovu zemlju za oko 779.000 KM čini većinu ukupnog pada, dok je rast izvoza u Srbiju i NJemačku taj učinak ublažio.

"Ti rezultati pokazuju koliko je važno zadržati prisutnost na hrvatskom tržištu i širiti prodaju na drugim tržištima", naglašavaju iz Spoljnotrgovinske komore.

Osim Hrvatske, vodeća izvozna tršišta u 10 mjeseci su i Srbija, NJemačka, Crna Gora, te Holandija.

Količinski, iz BiH je u 10 mjeseci izvezeno 1.624.305 litara vina, što je manje za 28,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je prosječna izvozna vrijednost iznosila 4,06 KM po litru, što je povećanje od 22,5 odsto.

"Izvezena količina pala je više od vrijednosti izvoza, pa je prosječna vrijednost po litru porasla. Na taj prosjek može uticati i promjena udjela vina iz pojedinih cjenovnih razreda", pojašnjavaju iz Komore.

Kada je riječ o uvozu vina u BiH u 10 mjeseci, iz Spoljnotrgovinske komore naglašavaju da su njegovom rastu najviše doprinijele Crna Gora i Sjeverna Makedonija.

Količinski, uvoz iz Crne Gore u 10 mjeseci ove, u odnosu na isti period prošle godine, povećao se za 38,64 odsto, a iz Sjeverne Makedonije za 5,81 odsto, te vrijednosno za 50,7 odsto, odnosno 11,35 odsto.

Najznačajniji uvozni partneri su Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Crna Gora i Italija.

Količinski, u BiH je u 10 mjeseci uvezeno 7.325.135 litara vina, što je više za 4,9 odsto u odnosu na isti period lani, dok je prosječna uvozna vrijednost iznosila 5,83 KM po litru, što je povećanje od 2,6 odsto.

Kada je riječ o ovogodišnjem prinosu i berbi grožđa u BiH, iz Komore su naveli da su ljetne vrućine i suša ubrzale dozrijevanje pa je u dijelovima Hercegovine berba počela već sredinom avgusta.

"Jedan broj vinogradara na području Čitluka očekivao je manji urod, posebno u vinogradima bez navodnjavanja. S područja Mostara stizale su ocjene o dobrom urodu, a pojedini trebinjski vinogradari izvijestili su o većem prinosu nego lani. Iz više vinogorja stigle su dobre ocjene kvalitete grožđa", istakli su iz Komore.

Dodali su da su u sjeveroistočnim krajevima vinari izvijestili o prosječnom urodu, uz štetu od proljetnog mraza i ljetne suše u pojedinim vinogradima.