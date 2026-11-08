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Od polovnjaka do Ferarija: Šta se sve uvozilo u BiH ove godine?

Od polovnjaka do Ferarija: Šta se sve uvozilo u BiH ove godine?

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U BiH je za 10 mjeseci ove godine uvezeno 77.930 automobila koji su ukupno koštali 1,11 milijardi KM, a najskuplji je bio "ferari" sa cijenom preko 600.000 KM, podaci su Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Ferari Izvor: Shutterstock

Prema tim podacima, dostavljenim Srni, u istom periodu prethodne godine uvezena su ukupno 80.033 vozila.

Od ukupnog broja uvezenih automobila, 70.151 je polovno vozilo, a 7.779 su nova.

Najskuplji automobil koji je uvezen ove godine u BiH je "ferari F8 tributo" koji je vlasnika koštao više od 668.000 KM računajući i plaćene dažbine.

Kada su u pitanju električni automobili, od januara do oktobra je uvezeno 366, što je dosta više nego u odnosu na cijelu 2025. godinu kada ih je uvezeno 207.

Ove godine je uvezeno ukupno 4.348 hibridnih vozila. 

(Srna)

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BiH uvoz automobili

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