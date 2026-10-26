Sve o zimskoj opremi u BiH: Pravila, kazne, oznake na gumama i ključne provjere pred hladne dane

Zimska oprema u Bosni i Hercegovini zakonski je obavezna od 1. novembra do 1. aprila, bez obzira na vremenske uslove i trenutno stanje na putevima, što znači da vozilo mora biti propisno opremljeno čak i kada je kolovoz potpuno suv i nema padavina.

Izvor: Envato

Za vozače koji još nisu pripremili vozilo za hladniji period godine, kraj oktobra je idealan trenutak za posjetu vulkanizeru i detaljnu kontrolu, kako zbog bezbjednosti, tako i zbog izbjegavanja gužvi i kazni.

Ako vas policija zatekne na suvom putu bez propisane opreme tokom ovog perioda, zakon ne predviđa toleranciju. Van ovog fiksnog intervala oprema je obavezna uvijek kada nastupe zimski uslovi sa snijegom, ledom ili kada to nalaže postavljena saobraćajna signalizacija.

Šta zakon priznaje kao zimsku opremu

Prema važećim propisima, vozači putničkih automobila zakonsku obavezu mogu ispuniti kroz tri kombinacije. Najsigurnija opcija su zimske gume na svim točkovima, a dozvoljeni su i zimski pneumatici na pogonskim točkovima uz pripremljene lance za snijeg.

Treća mogućnost podrazumijeva upotrebu ljetnih pneumatika čija dubina gazećeg sloja iznosi najmanje četiri milimetra na svim točkovima, pod uslovom da u prtljažniku posjedujete lance ili odgovarajuća sredstva za povećanje trakcije pripremljena za postavljanje na pogonske točkove.

Četiri milimetra kao granica bezbjednosti

Upravo je minimalna dubina šare od četiri milimetra ključna granica. Sam natpis na boku gume ne znači mnogo ukoliko je profil istrošen. Provjera se vrši posebnim mjeračem, praćenjem integrisanih indikatora istrošenosti ili vizuelnim pregledom. Stručnjaci savjetuju mjerenje na više tačaka po širini pneumatika, jer nepravilno podešena geometrija trapa često dovodi do ubrzanog i neravnomjernog trošenja unutrašnje strane gume.

Kazne i isključenje iz saobraćaja

Ignorisanje ovih propisa donosi novčanu kaznu od 40 KM za fizička lica, dok za pravna lica i samostalne prevoznike taj iznos dostiže 500 KM. Međutim, znatno veći problem od samog novčanog izdatka predstavlja ovlašćenje saobraćajne policije da vozilo odmah isključi iz saobraćaja, čime se rizikuje neprijatan prekid putovanja usred zime.

Cjelogodišnje gume i važne oznake

Vozači se često pitaju da li su cjelogodišnje gume adekvatno rješenje. Pneumatici za sve sezone prihvatljivi su pod uslovom da ispunjavaju propisanu dubinu profila, a najsigurniji pokazatelj njihovih performansi na snijegu jeste oznaka planine sa tri vrha i pahuljom, dok sama oznaka M+S ne garantuje jednake rezultate testiranja. Ovakav kompromis odgovara vozačima koji rijetko napuštaju gradska jezgra, prelaze manju kilometražu i izbjegavaju vožnju po mećavi. Za one koji se redovno kreću preko planinskih prevoja i u ranim jutarnjim časovima, prave zimske gume ostaju nezamjenjive, a posjedovanje lanaca u gepeku preporučuje se čak i kada zakon to izričito ne nalaže.

Pravilo sedam stepeni i zamjena na vrijeme

Praktično pravilo nalaže postavljanje zimskih guma čim se prosječna temperatura spusti ispod sedam stepeni Celzijusovih, prije pojave mraza i poledice. Prije same montaže važno je pregledati starost gume, stanje ventila, naplataka, pritisak i eventualne pukotine na boku.

Pregled akumulatora, tečnosti i brisača

Kompletna priprema vozila podrazumijeva i druge ključne sklopove. Niske temperature prvo izlažu naporu akumulator, pa dotrajale baterije često otkazuju već pri prvom jutarnjem mrazu.

Neophodno je izmjeriti tačku smrzavanja antifriza, ljetnu tečnost za pranje vjetrobranskog stakla zamijeniti zimskom formulom otpornom na niske temperature, zamijeniti istrošene metlice brisača i provjeriti ispravnost svih svjetlosnih grupa.

Pravovremena priprema automobila prevazilazi puku brigu o kaznama i predstavlja osnovni preduslov za bezbjedno kretanje u saobraćaju.