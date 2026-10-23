Kad se pripremamo za zimu, ne treba samo da zamijenimo gume: Šta još morate provjeriti na vašim kolima?

Pred nama je period sa čestim i naglim promenama vremenskih uslova, maglom, kišom i nižim temperaturama, što od vozača zahtjeva dodatni oprez i potpunu pripremu vozila za zimske uslove.

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Pomoćnik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Srbije Veljko Ćurčić izjavio je za RTS da su ključne mjere bezbjednosti u prelaznom periodu poštovanje zakonskih propisa, prilagođavanje brzine uslovima na putu i provjera tehničke ispravnosti automobila.

Specifični uslovi na putevima i preporuke za putovanja

Analizirajući uticaj vremenskih promena na opštu bezbjednost, Ćurčić ističe da se u ovom periodu godine od vozača očekuje da često odstupe od očekivanog.

"Mi smo sada u vrlo specifičnom periodu godine gdje često imamo i nagle promene vremena. Kao što vidite, ono što vozačima otežava okolnost jeste i pojava magle i čestih pljuskova i kiše, pa onda red toplog vremena, i onda se od vozača očekuje da često odstupe od očekivanog", navodi Ćurčić.

Dodaje da vozači u svakoj situaciji moraju biti spremni da brzinu prilagode uslovima i stanju puta, kao i da se informišu prije polaska na put.

"Najvažnije, ako krećemo na dalji put, moramo se informisati, moramo pratiti vremensku prognozu. Savjet je da se u ovom periodu godine, ako planiramo duža putovanja, koristi najtopliji dio dana kako bi se izbjegla i smanjena vidljivost i loša preglednost i malo drugačiji uslovi puta ako putujemo u ranim jutarnjim i kasnim večernjim časovima", poručuje Ćurčić.

Zimski pneumatici i zablude o ljetnjim gumama

Podsjećajući da je od 1. novembra do 1. aprila obavezno posjedovanje zimske opreme, Ćurčić objašnjava šta se događa sa ljetnjim pneumaticima na niskim temperaturama.

"Ljetnji pneumatik je napravljen od tvrđih materijala i manje je elastičan u zimskim uslovima. Na temperaturama ispod sedam stepeni on gubi svoja svojstva. Zimski pneumatik ima čak i četiri i više puta bolje prianjanje od ljetnjeg pneumatika", objašnjava.

Izvor: Shuttershtock

Napominje da zimski pneumatici imaju dublje kanale i šare koje sprečavaju zadržavanje vode i pojavu akvaplaninga, čime se ostvaruje bolja trakcija i stabilnost vozila.

Na pitanje vozača da li mogu koristiti ljetnje gume sa dobrim šarama tokom zime, odgovor je konkretan: "Odgovor je kratak i jasan - ne. Upravo zbog ovih karakteristika koje sam prethodno naveo."

Provjera vozila i važnost dodatne opreme

Priprema automobila ne završava se samo na pneumaticima. Ćurčić savjetuje da svaki vozač kod servisera provjeri akumulator, punjenje automobila, metlice brisača, tečnosti, grijanje i ostale vitalne sklopove.

"Nije zgoreg imati jednu lampu, nije zgoreg imati strugač za snijeg, ili neko ćebe, u zavisnosti gdje planiramo putovanje i gdje se nalazimo. I sve su to vrlovažne stvari. Kada pripremimo vozilo, mnogo nam je manji stres kada krećemo na put", navodi on.

Ćurčić naglašava da su umor i alkohol izuzetno veliki faktori rizika, napominjući da za umor ne postoji tehnički indikator, već je jedini lijek čvrst san.

Kada je riječ o alkoholu, upućen je jasan apel. Iznio je i ohrabrujuće podatke da je, u odnosu na isti period prethodne godine, 23 osobe manje izgubilo život u saobraćajnim nezgodama, što ukazuje na to da se svijest građana polako budi.

(EUpravo zato/RTS)