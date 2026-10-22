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Dramatične scene kod Dubrovnika: Lambordžini visi na bankini nakon udesa, u blizini bio i ferari

Dramatične scene kod Dubrovnika: Lambordžini visi na bankini nakon udesa, u blizini bio i ferari

Autor Dušan Volaš
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Na autoputu A1 u Hrvatskoj jutros se dogodila saobraćajna nezgoda kada je skupocjeni automobil "lambordžini" pri velikoj brzini sletio sa kolovoza i silovito udario u zaštitnu ogradu kod odmorišta Sokolac, u smjeru ka Dubrovniku.

Lambordžini visi na bankini nakon udesa, u blizini bio i ferari Izvor: HRT

U ovoj nesreći, na sreću, niko nije povrijeđen, ali je na luksuznom vozilu pričinjena velika materijalna šteta.

Kako prenosi HRT, automobil se kretao izuzetno velikom brzinom u trenutku kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom i sletio s puta.

Očevici navode da je u blizini mjesta udesa primijećen i "ferari", zbog čega se u javnosti spekuliše da je riječ o ilegalnoj trci dva prestižna sportska automobila, mogađanja o utrkivanju za sada nisu zvanično potvrđena.

Iz Hrvatskog autokluba (HAK) skrenuli su pažnju vozačima da su kolovozi u pojedinim dijelovima mjestimično mokri i klizavi, te apeluju na sve učesnike u saobraćaju da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i održavaju bezbjedno odstojanje.

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Hrvatska automobili

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