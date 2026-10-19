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Katanci na vrata još jedne fabrike u regionu: Otkaze dobilo skoro 300 radnika

Katanci na vrata još jedne fabrike u regionu: Otkaze dobilo skoro 300 radnika

Autor Dušan Volaš Izvor Mondo
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Još jedna poznata fabrika u regionu zatvara vrata, a bez posla ostaje oko 290 radnika.

Zatvara se još jedna fabrika u regionu: Otkaze dobilo skoro 300 radnika Izvor: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Gasi se još jedna poznata fabrika u našem kraju, bez posla ostaje oko 300 zaposlenih. Kako je otkrio portal Aktualno.hr, riječ je o kompaniji Wollsdorf Components u Jalžabetu, kod Varaždina, koja je dio istoimene austrijske grupacije koja posluje u Hrvatskoj od 2013. godine. U fabrici u Jalžabetu proizvode kožne dijelove za automobilsku industriju.

Ovih dana otkazani su ugovori za oko 290 radnika, koji će raditi još do sredine decembra. To je za portal potvrdio likvidator kompanije Alfred Hager. Zatvaranje fabrike povezano je sa krizom u evropskoj automobilskoj industriji i velikim padom potražnje za kožnim proizvodima.

"Otkazni rokovi traju do sredine decembra, kada će svim zaposlenima prestati radni odnos. Nakon toga, ostaće manji tim koji će se baviti prodajom opreme, dugotrajne imovine i preostalih zaliha", objasnio je Hager.

(Aktuelno.hr/MONDO)

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