logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraj nakon 80 godina: Slovenački div ugasio fabriku, proizvodnja se seli u BiH

Kraj nakon 80 godina: Slovenački div ugasio fabriku, proizvodnja se seli u BiH

Autor D.V.
0

Slovenski proizvođač obuće Alpina, sa dugom tradicijom koja se približava osam decenija, ulazi u novu fazu poslovanja nakon prodaje dijela nekretnina u Žirima.

Biznis Izvor: Shutterstock

Zgradu kompanije u centru ovog mjesta u Sloveniji preuzela je domaća firma Mesarstvo Oblak, koja planira proširenje svojih kapaciteta, ali i razvoj dodatnih sadržaja na toj lokaciji.

Direktor i suvlasnik kompanije, Janez Oblak, potvrdio je za Delo da je prošle godine kupljeno oko 40.000 kvadratnih metara imovine Alpine, dok je manji dio ostao u vlasništvu proizvođača obuće.

Prema dostupnim informacijama, Alpina je ranije donijela odluku o prodaji dijela imovine nakon što je proizvodnju preselila u inostranstvo, uključujući Bosnu i Hercegovinu i Kinu.

BiznisInfo.ba podsjeća da ova kompanija odranije ima fabriku u Tešnju, u koju je preselila dio proizvodnje iz ugašene tvornice u Sloveniji.

Novi vlasnik planira da u narednom periodu uredi pogone za preradu mesa, ali i da razvija turističke i poslovne sadržaje, uključujući hotel, restoran i kancelarijski prostor za iznajmljivanje.

Mesarstvo Oblak već je prisutan na više evropskih tržišta, uključujući Dansku, Švedsku, Njemačku, Švicarsku, Italiju i Hrvatsku.

Kompanija je u 2024. godini ostvarila prihode od 54,8 miliona eura, uz rast u odnosu na godinu ranije, dok je zapošljavala više od stotinu radnika.

Ova transakcija ujedno označava značajnu promjenu namjene industrijskog prostora u Žirima, gdje bi se umjesto proizvodnje obuće uskoro mogla razvijati prehrambena i turistička djelatnost.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slovenija fabrika BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ