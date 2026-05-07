Kraj nakon 80 godina: Slovenački div ugasio fabriku, proizvodnja se seli u BiH

Slovenski proizvođač obuće Alpina, sa dugom tradicijom koja se približava osam decenija, ulazi u novu fazu poslovanja nakon prodaje dijela nekretnina u Žirima.

Zgradu kompanije u centru ovog mjesta u Sloveniji preuzela je domaća firma Mesarstvo Oblak, koja planira proširenje svojih kapaciteta, ali i razvoj dodatnih sadržaja na toj lokaciji.

Direktor i suvlasnik kompanije, Janez Oblak, potvrdio je za Delo da je prošle godine kupljeno oko 40.000 kvadratnih metara imovine Alpine, dok je manji dio ostao u vlasništvu proizvođača obuće.

Prema dostupnim informacijama, Alpina je ranije donijela odluku o prodaji dijela imovine nakon što je proizvodnju preselila u inostranstvo, uključujući Bosnu i Hercegovinu i Kinu.

BiznisInfo.ba podsjeća da ova kompanija odranije ima fabriku u Tešnju, u koju je preselila dio proizvodnje iz ugašene tvornice u Sloveniji.

Novi vlasnik planira da u narednom periodu uredi pogone za preradu mesa, ali i da razvija turističke i poslovne sadržaje, uključujući hotel, restoran i kancelarijski prostor za iznajmljivanje.

Mesarstvo Oblak već je prisutan na više evropskih tržišta, uključujući Dansku, Švedsku, Njemačku, Švicarsku, Italiju i Hrvatsku.

Kompanija je u 2024. godini ostvarila prihode od 54,8 miliona eura, uz rast u odnosu na godinu ranije, dok je zapošljavala više od stotinu radnika.

Ova transakcija ujedno označava značajnu promjenu namjene industrijskog prostora u Žirima, gdje bi se umjesto proizvodnje obuće uskoro mogla razvijati prehrambena i turistička djelatnost.