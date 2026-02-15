logo
Ruši se čuvena fabrika za proizvodnju protivgradnih raketa: Snabdijevala cijelu Jugoslaviju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ruši se čuvena fabrika "19. decembar" u Podgorici koja je proizvodila protivgradne rakete za cijelu Jugoslaviju.

Ruši se čuvena fabrika za proizvodnju protivgradnih raketa Izvor: Youtube/KandinskyPhoto

U Podgorici u Crnoj Gori je počelo rušenje stare fabrike "19. decembar" koja je proizvodila protivgradne rakete, piše crnogorski "Standard". Protivgradne rakete su se odatle distribuirale po cijeloj Jugoslaviji.

U ovoj fabrici je nastala čuvena "TG-10" protivgradna raketa. Fabrika je inače otvorena 19. decembra 1980. godine po čemu je dobila i naziv.

Fabrika se nalazi u naselju Zabjelo, a mještani ovog podgoričkog naselja su hitno apelovali na državne institucije da izađu na teren prije rušenja. Razlog leži u azbestu koji je korišćen u izgradnji objekata, a riječ je o kancerogenom materijalu.

(Mondo.rs)

