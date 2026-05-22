Kompanija MOL nakon eksplozije: Teško povrijeđeni radnici van životne opasnosti, nema naznaka spoljnih uticaja

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Eksplozija na gasovodu u petrohemijskoj fabrici mađarske naftne i gasne grupe MOL u Tisaujvarošu, u kojoj je jedna osoba poginula, a nekoliko povrijeđeno, bila je industrijska nesreća, saopštila je kompanija.

Izvršni predsjednik MOL-a Žolt Hernadi izjavio je na konferenciji za novinare da je cjevovod u fabrici "Olefin jedan" eksplodirao i da se desila "potpuno neočekivana" detonacija ugljovodonika.

"Ovo je nesreća, nije bilo spoljne intervencije niti spoljnog angažovanja, ni smo mi ili nadležni vidjeli tako nešto, tako da se takvi zaključci ne smiju izvlačiti", rekao je Hernadi.

On je istakao da je jedan radnik poginuo, a da je devetoro prebačeno u bolnicu ili zbrinuto na licu mjesta.

Ministar privrede i energetike Mađarske Ištvan Kapitani izjavio je na konferenciji za novinare da dva teško povrijeđena radnika više nisu u životnoj opasnosti.

"Sedam ostalih zadobilo je lakše povrede, rekao je Kapitani.

Akcije MOL-a oslabile su za 2,6 odsto na berzi u Budimpešti.

Fabrika "Olefin jedan" je dio petrohemijskog kompleksa sa proizvodnim kapacitetom od približno 370.000 tona etilena godišnje.

