Kraj višednevne potrage: Dario Korićanac iz Banjaluke pronađen u dolini Ugra

Nakon višednevne intenzivne potrage, Dario Korićanac iz Banjaluke pronađen je jutros na području Srednjobosanskog kantona.

Izvor: MUP TK

Korićanac je lociran u 9:40 časova u dolini Ugra, a pronašli su ga pripadnici Policijske stanice Travnik.

Prema dostupnim informacijama, on nema vidljivih povreda, ali mu je odmah nakon pronalaska ukazana ljekarska pomoć, pišu "Nezavisne novine".

Nestanak Darija Korićanca zvanično je prijavljen 20. maja u 8:55 časova, dok je posljednji put viđen 19. maja u 1:19 časova na području Kneževa.

Veća operacija potrage pokrenuta je nakon što je njegovo vozilo pronađeno napušteno kod pravoslavne crkve u mjestu Vitovlje, što je usmjerilo spasilačke službe na ovaj teren.

Na terenu su bili angažovani pripadnici Policijske ispostave Babanovac, Policijske stanice Travnik, jedinice Gorske službe spasavanja, kao i Služba civilne zaštite sa Jedinicom opšte namjene i povjerenicima civilne zaštite.

U potragu je bila uključena i Jedinica za specijalističku podršku Travnik, koja je zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i Žandarmerijom vršila detaljnu pretragu terena.