Eksplozija u fabrici MOL: Poginula jedna osoba, ima teško povrijeđenih (Foto)

U fabrici mađarske naftne kompanije MOL u Tisaujvarošu danas je došlo do snažne eksplozije tokom ponovnog pokretanja postrojenja.

U fabrici mađarske naftne kompanije MOL danas je došlo do eksplozije u kojoj je više osoba teško povrijeđeno, a jedna je smrtno stradala, navodi se u saopštenju kompanije, prenijeli su mađarski mediji.

"Došlo je do eksplozije tokom ponovnog pokretanja postrojenja Olefin 1 na lokaciji MOL Petrohemija u Tisaujvarošu. Požar je lokalizovan, a intervencija je trenutno u toku. Incident je rezultirao sa nekoliko teško povrijeđenih i jednim smrtnih ishodom. Stručnjaci istražuju okolnosti nesreće", rekla je kompanija za portal 444.

Mađarski premijer Peter Mađar izvijestio je da će ministar za energetiku Ištvan Kapitani uskoro doći na lice mjesta sa izvršnim direktorom MOL-a Žoltom Hernadijem.

An explosion occurred at Hungary's MOL refinery in Tiszaújváros with one person killed and several injured, Prime Minister Peter Magyar reports. The fire is visible from surrounding areas with the cause unknown.

Gradonačelnik Tisaujvaroša Đerđ Filep izjavio je da nisu potrebne mjere javne zaštite i obećao da će nastaviti da obavještava jasnost o razvoju događaja, dok je Direkcija za upravljanje katastrofama županije Boršod-Abauj-Zemplen saopštila da okolno stanovništvo nije u opasnosti, prenosi Nemzet.

Portparol Nacionalne službe hitne pomoći za MTI Pal Đerfi je rekao da su kola hitne pomoći izašla na lice mjesta po protokolu za masovnu nesreću, gdje su stigla tri spasilačka helikoptera i brojne spasilačke jedinice.

Minister napisał, że we wstępnych informacji wybuchł kompresor. Jedna osoba zginęła, 9 rannych (niepotwierdzone info), poparzenia II stopnia.

Sam pożar opanowano.

MOL Petrohemija je hemijski centar grupe koji proizvodi etilen i propilen koristeći naftu i dizel ulje koje zatim prerađuje u polietilen niske, srednje i visoke gustine i polipropilen.

Polietilen je najčešća vrsta plastike, dok polipropilen ima širok spektar primjene koji se koristi u tehnologiji pakovanja, tekstilnoj industriji, proizvodnji kancelarijskog materijala, laboratorijske i automobilske opreme.