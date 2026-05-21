Vozači kamiona očajni nakon samo dva dana: Novi granični prelaz Gradiška već postao noćna mora, satima čekaju na mostu

Autor Haris Krhalić
0

Samo dva dana nakon otvaranja privremenog graničnog prelaza Gradiška, vozači kamiona se suočavaju sa blokiranim terminalima i satima čekanja.

granični prelaz gradiška gužve Izvor: Screenshot

Samo dva dana bila su dovoljna da se pojavi velika zabrinutost među prevoznicima. Novi granični prelaz Gradiška, koji je otvoren kao privremeno rješenje nakon oštećenja starog mosta, po svemu sudeći već postaje noćna mora za vozače.

Umjesto očekivanog bržeg protoka, vozači kamiona suočili su se sa potpuno blokiranim terminalima i satima čekanja u mjestu, zbog čega poručuju da su se uzalud radovali novoj lokaciji.

Na ozbiljne probleme prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu javno su upozorili profesionalni vozači putem društvenih mreža.

"Ima velikih problema kada se ulazi u BiH. Kada se napuni terminal, više nema ulaska, sve do jutra kada se isprazni. Sinoć su ljudi ostali na mostu jer nema mjesta. Ako se nešto ne riješi, ljudi će morati da spavaju na mostu, bez osnovnih uslova", navodi se u jednoj od objava na fejsbuk stranici Teretnjaci.ba.

Od trenutka kada je prelaz pušten u rad na novoj lokaciji, komentari nezadovoljnih vozača se neprestano nižu. Mnogi od njih otvoreno upozoravaju na kolaps koji tek slijedi u danima vikenda.

"Novi prelaz, ali bolji pregled gužve"

Dok jedni situaciju nazivaju "propošću neviđenom" i upoređuju prelaz sa ozloglašenim Bajakovom, drugi svoju zabrinutost iskazuju na nešto šaljiviji način.

U komentarima se tako može pročitati da je jedina stvarna razlika između starog i novog prelaza u tome što vozači sada "imaju bolji pregled kolika je gužva", kao i da na novoj lokaciji "bar ima više mjesta za čekanje", prenosi Srpskainfo.

