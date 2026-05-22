Panika na plaži u Grčkoj: Ajkula ušla u plićak među kupače (Video)

Autor N.D.
Turisti i mještani Aspra Spitije, u oblasti Beotija nedaleko od Atine, ostali su zatečeni kada se u plićaku pojavila ajkula koja je plivala svega nekoliko metara od obale.

Neobičan prizor brzo je privukao pažnju prisutnih, a snimak događaja izazvao je veliko interesovanje na društvenim mrežama. U video-snimku može se vidjeti kako se ajkula kreće svega nekoliko metara od kupača.

Iako je njen dolazak u plićak u prvi mah uznemirio ljude na plaži, životinja nije pokazivala nikakve znakove agresije i nakon kraćeg zadržavanja udaljila se od obale, prenosi "Ta Nea".

Prema dostupnim informacijama, reč je o mladunčetu plave ajkule (Prionace glauca), vrste koja je veoma rasprostranjena u Mediteranu, ali se rijetko može videti toliko blizu obale.

Stručnjaci naglašavaju da plave ajkule uglavnom nisu opasne po ljude i da se često dogodi da izgube orijentaciju kada dospeju u plitku vodu. Slične situacije zabilježene su prethodnih godina i u drugim dijelovima Grčke.

